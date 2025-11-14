Berrea sangrienta

No cierta con el tono, pero posee margen tanto para la ironía como para simular sus carencias. Con espíritu de serie B es honesta en ... la medida que exprime al máximo sus apenas ochenta minutos. Todo para convertir el cuento pasado por el rodillo Disney (no menos perverso y sufriente pese a su fijación infantil y familiar) en una mutación con aires de folk horror, thriller juguetón, muy desaprovechado, y festival gore con abuelita dentro.

Valoración Datos Año 2025

País Reino Unido

Dirección Dan Allen

Guion Rhys Warrington

Reparto Roxanne McKee, Nicola Wright, Samira Mighty

Género Terror

No caben sorpresas, si acaso una clara conciencia de que la trama está sembrada por guiños conocidos y habitada por una mirada que no busca engañar. Se mueve entre dos comunidades, la familiar y la de un grupo de cazadores. La idea de protección, coartada, amparo y sus contrarios es la que cruza de un lado a otro un enredo de baba, rabia, furia y sangre aderezado por lo primario y ancestral. Una elección bien encajada pero ya algo cansina es la de preludiar la ficción en unos minutos de animación que subrayan su asidero en el ecosistema de la narración en el tiempo y que sirve de título de crédito casi único. A partir de ahí, el cineasta británico Dan Allen logra de modo prometedor los mejores momentos de su juguete. Persigue lo inesperado, zarandea a sus personajes y solapa un incipiente thriller psicológico de ruptura familiar y adolescente dañado, en un animal herido y vengativo. Pero los paralelismos humano/animal, sufrimiento, soledad y miedo le quedan grandes al cineasta de 'Unhinged 'y 'Mother Kamprus'. Su ambigüedad resta contundencia y radicalidad al delirio.

Asistimos a unas escenas que bordean en ocasiones lo jocoso y paródico y en otras se vuelven anodinas de modo que el filme se tambalea entre su falta de personalidad y una tensión desmayada. Es como intentar combinar Alien con un drama de Ibsen. El talento no es suficiente para ir más allá de los asesinatos espeluznantes y el cuaderno de dibujos que augura conexiones primitivas. El filme de serie B, 'Winnie the Pooh: Miel y sangre', fue el punto de partida del denominado The Twisted Childhood Universe (Universo de la Infancia Retorcida), más conocido como el Poohniverse, que sumó más tarde 'Peter Pan: Pesadilla en la Tierra de Nunca Jamás'. A 'Bambi' le seguirá 'Pinocchio Unstrung', aunque el catálogo puede ser interminable. El cervatillo es un killer puro y duro. El filme tiene más de bramido y berrea sangrienta. La gracieta macabra se queda a medias. Lo malsano no acaba de empapar lo absurdo ni de dar forma a lo gamberro. El exceso mata la delicadeza del horror insinuado.