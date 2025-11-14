El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La abuela y la criatura.
Crítica de cine: 'Bambi: La venganza'

Berrea sangrienta

Un bramido de folk horror con toque irónico de serie B. la gracieta se queda a medias. Lo malsano no acaba de empapar lo absurdo ni de dar forma a lo gamberro

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:41

No cierta con el tono, pero posee margen tanto para la ironía como para simular sus carencias. Con espíritu de serie B es honesta en ... la medida que exprime al máximo sus apenas ochenta minutos. Todo para convertir el cuento pasado por el rodillo Disney (no menos perverso y sufriente pese a su fijación infantil y familiar) en una mutación con aires de folk horror, thriller juguetón, muy desaprovechado, y festival gore con abuelita dentro.

