Más bien, apagón

Fundir en el tiempo y en el espacio presente y pasado, la tecnología con la aventura en la Edad Media, no es original pero puede ... sembrar confusiones divertidas y contrastes con hallazgos poderosos. No es el caso. La idea que toma a los móviles como resorte y fundamento para deslizar una comedia familiar, posee un cierto atractivo a priori pero 'Sin cobertura' es tan excesivamente blanda y blanca, estereotipada y trillada, que se acerca más al apagón que al tratamiento lúdico temporal de una historia que va desmayándose a medida que busca tono y forma. Su aparente simpatía y la llamada a lo familiar no justifica defender un producto que presenta un endeble guion, una dirección entre conformista y limitada y ese aire acomodaticio. Para qué arriesgarse si se postula como una meliflua aventura de viaje en el tiempo con etiqueta de agradecida. Pero confunde entretenimiento y simpatía, simpleza y empatía, humor y caricatura a veces sonrojante.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Maro Olid

Guion Olatz Arroyo

Reparto Alexandra Jiménez, Ernesto Sevilla, Luna Fulgencio, Amaia Miranda

Género Comedia / Fantástico

El problema es que la combinación de estos roces nunca busca la originalidad ni la sorpresa, ni siquiera zarandear un poco al espectador menos entregado. Lo infantil no debe ser sinónimo de una inocente peripecia juguetona, en este caso de niña que busca lógica atención, y supuesto retrato paródico de una sociedad ensimismada en sus artefactos. No hay tampoco ironía ni amago de salpicar el enredo con cierta complejidad de fondo que otorgue al entretenimiento un poso de mirada inteligente. Por ejemplo, cabe pensar que muchos de los potenciales espectadores de 'Sin cobertura' acabarán viendo la cinta a través de sus móviles. Defender, defienden, pero da algo de grima que actores excelentes como Alexandra Jiménez, Luis Callejo y Pepe Viyuela deambulen por esta sucesión de diálogos, gags (es un decir) y situaciones que no permiten muchas alegrías interpretativas y matices.

Mar Olid, que ya mira hacia 2026 con un proyecto protagonizado por la pareja Salva Reina y Kira Miró, posee experiencia y oficio en todo tipo de formatos, casi siempre con ese espíritu de comedia coral, con toques sociales, caso de la reciente 'Al otro barrio'. Lo demuestran incluso los títulos de crédito con la complicidad de la animación en una suerte de invitación anticipatoria. Pero esta especie de 'Los visitantes' sin línea, en un choque analógico y digital, carece de garra y ambición para sacar partido a un tablero de batallas entre pantallas y vínculos emocionales, intergeneracional, aunque muy lejos de la chispa jubilosa y sorprendente que puede deparar atravesar un espejo que nos saque de nuestras casillas.