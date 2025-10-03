El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine: 'Sin cobertura'

Más bien, apagón

Cinesa y Ocine ·

Carece de pretensiones y le falta garra y ambición para sacarle partido a un tablero de batallas entre pantallas de móvil y vínculos emocionales

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:33

Fundir en el tiempo y en el espacio presente y pasado, la tecnología con la aventura en la Edad Media, no es original pero puede ... sembrar confusiones divertidas y contrastes con hallazgos poderosos. No es el caso. La idea que toma a los móviles como resorte y fundamento para deslizar una comedia familiar, posee un cierto atractivo a priori pero 'Sin cobertura' es tan excesivamente blanda y blanca, estereotipada y trillada, que se acerca más al apagón que al tratamiento lúdico temporal de una historia que va desmayándose a medida que busca tono y forma. Su aparente simpatía y la llamada a lo familiar no justifica defender un producto que presenta un endeble guion, una dirección entre conformista y limitada y ese aire acomodaticio. Para qué arriesgarse si se postula como una meliflua aventura de viaje en el tiempo con etiqueta de agradecida. Pero confunde entretenimiento y simpatía, simpleza y empatía, humor y caricatura a veces sonrojante.

