Llúcia Garcia y Mitch, en 'Romería'.
Crítica de cine: 'Romería'

Bitácora emocional

Cinesa, Ocine, Embajadores Santander. ·

Una hermosa y muy libre película, que ilumina las fugas de la vida mediante un diario de a bordo, entre el álbum poético y la ensoñación

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 09:51

Rodar y navegar. Navegar y rodar. La suya es una travesía familiar, a modo de indagación, de reconstrucción, también de ensoñación. Un cuaderno visual de ... bitácora emocional en el que Carla Simón traza un retablo diluido en el tiempo, que se abre con planos envueltos en nebulosa y concluye en el plano de una joven (su espejo) cámara en mano. Una hermosa película, un travelling toda ella hacia el pasado fragmentado, donde el paisaje (Vigo y su entorno) el mar y la memoria, las sombras de la muerte y lo oculto y escondido se desvelan poco a poco a través de esta mirada naturalista, a veces casi neorrealista, poética siempre. Un lugar entre el álbum y la evocación imaginaria de la cineasta sobre sus padres y un periodo desmoronado por la heroína y el sida.

