El bolero de Li-zhen

Guillermo Balbona Santander Martes, 5 de agosto 2025, 11:59

«Olvidemos pues todo, incluso al mismo oeste;/ olvidemos que un día las miradas de ahora/lucirán a la noche, como tantos amantes,/ sobre el ... lejano oeste,/sobre amor más lejano». Los versos de Luis Cernuda bien pueden presidir el eco de 'In the mood for love'. Al cabo, una oda al deseo, un bolero que bajo su perfume esteticista, su elegancia visual y su poética existencial revela el viaje al fin de la noche del desamor. Hay tristeza y emoción, tan contenidas como desnudas, y un uso del melodrama cuya desgarradura fluye por dentro. Todo asoma sencillo. Todo se postula cotidiano sin aspavientos. Pero precisamente esa perfección y belleza formal hacen de 'Deseando amar' un retrato que busca huir de lo convencional sin por ello perder el sentido y la esencia de esta honda reflexión sobre los sentimientos, la fuga del amor o el deseo como trayecto hermoso y obligado de un imposible.

Valoración Datos País Hong Kong

Año 2000

Dirección y guion Wong Kar-wai

Música Michael Galasso

Fotografía Christopher Doyle, Mark Lee y Dominique Fausset

Reparto Maggie Cheung, Tony Leung Chiu-Wai, Rebecca Pan, Siu Ping-Lam

Género Drama romántico Se cumplen 25 años de su estreno – ya fue reivindicada con copia restaurada al cumplir dos décadas– pero la importancia de volver sobre el filme de Wong Kar-wai es su coincidente rescate con la serie del cineasta estrenada en Filmin, 'Blossoms Shanghai'. El cineasta hongkonés debuta en la realización de una ficción seriada en la que combina su mundo estético intransferible con un desembarco en el Shanghái de los primeros años de la apertura económica del régimen. El director de 'Chungking Express' ha diseñado una treintena de episodios que permite revisar su obra maestra, descubrir un proyecto ambicioso, ya estrenado en China, y reencontrarse con el mundo del cineasta una década después de 'The Grandmaster'. Curiosamente Wong Kar-wai, confiesa haber planteado la serie precisamente como el final de la trilogía que arranca en 'Deseando amar' y continúa en '2046', olvidándose de 'Días salvajes', en su momento considerada el preludio del ecosistema que ha persistido en esta parte de su filmografía. Coherencia o no a la hora de construir una mirada sobre el romanticismo desde el fracaso amoroso, lo cierto es que 'In the mood for love' se desliza como una representación de levedad y sutileza en la que la sucesión de planos sugiere con extraña hondura una ecuación sobre la infidelidad. El director de 'Happy Together', con la banda sonora como personaje y la comida como guiño temporal, mece y seduce al espectador en un espacio de sensualidad y gesto.

