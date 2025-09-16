El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine: 'El jockey'

Cabalgar sobre géneros

Festival. Casyc. 20 horas. ·

Sus espacios imaginativos son como estancias de otras muchas películas. Es arriesgada y libre y atrapa en una hipnótica sensación de ausencia de etiquetas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 11:30

Es como un 'polar' de Jean-Pierre Melville que se hubiera cruzado en el camino de Buster Keaton y viceversa. Un relato que parece un ... sueño y un estado onírico, sonámbulo, que se postula real. El cineasta de la espléndida 'El ángel' firma un ejercicio libertario, donde triunfa más lo imprevisible que lo propiamente inesperado. Un cuento con imágenes que eluden cualquier estereotipo, que sortean los caminos convencionales y busca al espectador no desde la provocación, sino desde una llamada a la complicidad fundamentada en la extrañeza.

