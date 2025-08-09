El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Mi postre favorito'

Cálida resistencia

Comedia dramática, retrato intimista frente a la represión, está trufada de ligereza y es tan triste como necesaria. Sobran reiteraciones y falta algún grito desgarrado

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 10:36

Es un filme tan triste como necesario. Tan tierno como sentido. Tiene algo de comedia dramática en lo universal y de desesperanzada habitación propia, la ... de las mujeres marcadas por la represión y la resistencia como último asidero. 'Mi postre favorito' puede verse como el descubrimiento del otro cuando uno se adentra en la decadencia; también como retrato de reinvindicación de la intimidad, la libertad absoluta personal frente al sistema y, sobre todo, como denuncia de todo régimen, en este caso, el iraní, que cerca, coarta y censura el espacio de la felicidad y la esperanza, el deseo en cualquier caso. Para visionarla, asimismo, es necesario conocer que esta amable, contenida, sutil película de ideas claras ha sido perseguida por el régimen iraní por su «contenido obsceno».

