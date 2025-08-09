Cálida resistencia

Es un filme tan triste como necesario. Tan tierno como sentido. Tiene algo de comedia dramática en lo universal y de desesperanzada habitación propia, la ... de las mujeres marcadas por la represión y la resistencia como último asidero. 'Mi postre favorito' puede verse como el descubrimiento del otro cuando uno se adentra en la decadencia; también como retrato de reinvindicación de la intimidad, la libertad absoluta personal frente al sistema y, sobre todo, como denuncia de todo régimen, en este caso, el iraní, que cerca, coarta y censura el espacio de la felicidad y la esperanza, el deseo en cualquier caso. Para visionarla, asimismo, es necesario conocer que esta amable, contenida, sutil película de ideas claras ha sido perseguida por el régimen iraní por su «contenido obsceno».

Valoración Datos País Irán

Año 2024

Dirección y guion Maryam Moghadam, Behtash Sanaeeha

Reparto Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammad Heidari. Música: Henrik Nagy

Fotografía Mohammad Haddadi

Género Drama romántico

Sus directores y guionistas, Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha, incluso no pudieron viajar a la Berlinale donde se presentó el filme a competición, una vez que sus pasaportes fueron confiscados por el gobierno iraní. Lili Farhadpour y Esmaeel Mehrabi, que defendieron la causa en el propio Festival durante el estreno, son los dos excelentes intérpretes al frente de una historia pequeña pero no menos universal, que encarnan a una viuda y a un solitario taxista. Fluyen las escenas en función de una intimidad cálida cada vez más consciente de su alternativa a una amenaza exterior que pueda truncar la dimensión de esa relación. La duda es conocer si la denuncia y la militancia que sostiene la intención del filme no debería ir acompañada de una mayor intensidad dramática, idéntica en dimensión a la desgarradura social enquistada.

Tras 'El perdón', Moghaddam y Sanaeeha, inciden en la represión y su singularidad estriba en hacerlo desde esa relación levemente tímida que crece en su propio asombro y quizás en lo inesperado. 'Mi postre favorito' es ese baile de los septuagenarios, el arreglo doméstico, el gesto cómplice frente a una tarta o un plato preparado como una ofrenda. Todo ello trufado de una ligereza engañosa y de un sentido del humor que parece un frágil latido a punto de estallar. El interesante juego de pudor y de desnudez emocional tiene su contrapunto en una cierta prolongación reiterativa de algunas situaciones y en el conservadurismo visual sujeto por lo convencional. Leves capas solapadas revelan moralidad, censura latente y nostalgia de otros tiempos.