Fotograma de 'Predator: Badlands'.
Crítica: 'Predator: Badlands'

Cazar lo cazado

Cinesa, Yelmo y Ocine ·

El manual de franquicia despliega todos sus mandamientos. Es una resurrección que busca otros públicos con cartas marcadas, a costa de diluir el original

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 10:58

Comenta

a inclusión de Elle Fanning puede sonar a epatante, además de un guiño para rejuvenecer una franquicia enquistada. Y la concentración de la dupla acción ... imparable y espectacularidad constituyen los dos pilares de este regreso que trata de insuflar frescura donde casi todo es nostalgia y un empeño en exprimir la saga como si no hubiera final. Aventura, infantilización y un intento constante de jugar sobre seguro, el filme elude todo error que conlleva el riesgo, y espanta aportaciones complejas que puedan estropear la línea sencilla de un argumento anémico.

