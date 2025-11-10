Cazar lo cazado

a inclusión de Elle Fanning puede sonar a epatante, además de un guiño para rejuvenecer una franquicia enquistada. Y la concentración de la dupla acción ... imparable y espectacularidad constituyen los dos pilares de este regreso que trata de insuflar frescura donde casi todo es nostalgia y un empeño en exprimir la saga como si no hubiera final. Aventura, infantilización y un intento constante de jugar sobre seguro, el filme elude todo error que conlleva el riesgo, y espanta aportaciones complejas que puedan estropear la línea sencilla de un argumento anémico.

Valoración Datos Año 2025

País Estados Unidos

Dirección Dan Trachtenberg

Guion Trachtenberg, Patrick Aison

Reparto Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi

Género Ciencia Ficción

Dan Trachtenberg, responsable de 'La presa' –dentro de esta larga y muchas veces inane franquicia– busca un 'Predator' que despierte lástima, que gane en su condición de personaje, pero sin más motivación que la de acumular y solapar acciones. Han transcurrido cuarenta años del 'Depredador' de John McTiernan, y casi todas las señas de identidad se han ido diluyendo en el tiempo. Se han sucedido híbridos desfallecidos, reiteraciones cansinas, o asociaciones y absorciones de otros modelos, caso de la Marvel en esta última. Sin duda, con el referente hundido en el tiempo, lo que busca el cineasta de 'Calle Cloverfield 10' es algo tan loable como captar (cazar) nuevos públicos con una mirada de videojuego, centrada en una criatura desterrada que aliente factores de identificación, desde la marginalidad al afán de superación. Al menos destaca su edificación de un paisaje y la creación de algunos escenarios, aunque la falta de valentía termina por anclar esta 'Badlands' en un terreno demasiado pisado.

Hay más movimiento que entretenimiento. No deja dudas de que todo huele a prefabricado, sin especial emoción. Artefacto muy medido para no salirse de los renglones que dicta la marca y la confrontación entre cotos cerrados de mutantes. Un bucle comercial y una operación en busca de un espectador dispuesto a prolongar la cacería. Más diseño que sucia realidad, el pasatiempo blanquea el horror, maquilla la violencia y convierte la versión en una aventura aniñada. Con intención de mostrar un cazador definitivo, aunque el gancho final en suspenso abre la puerta a otra entrega ya planificada, la cinta persigue lo exterior y lo galáctico con la idea de construir una envoltura, aunque sea a costa de que el monstruo pierda su aliento y soplo originales. Divertimento con constantes vitales puro Disney, exento de toda capacidad para morder la pantalla.