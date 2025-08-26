El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de cine 'Agárralo como puedas'

Colgados de la parodia

Cinesa, Ocine y Yelmo ·

El elogio de la estupidez está presente. Lo lúdico intenta rimar con la nadería insustancial. El slapstick alocacado triunfa y el descontrol es tan alegre como dañino

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 26 de agosto 2025, 09:37

Es un jocoso despropósito. Una sucesión solapada de gags verbales y visuales, más de los primeros. Y, sobre todo, una descacharrante forma de comedia, más ... simpática que divertida. Lo cierto es que la reencarnación de Leslie Nielsen en Liam Neeson, no deja de ser un artefacto tan planificado, desde la nostalgia, desde el reboot , esa reinvención que no es tal, que resulta enternecedor, como abrazar un peluche reconocible. Pero hay algo que envuelve a todos estos factores: no engaña. 'Agárralo como puedas', con espíritu de punto y seguido se postula como un elogio de la autoparodia. Y todos, los que aparecen en la pantalla y los espectadores, firman un pacto de no agresión. Lo que reina es el disparate, la agitación, la sorpresa bobalicona, o la gracieta que se estira hasta lo imposible. La dirección de Akiva Schaffer, vinculado al Saturday Night Live, garantiza ese descaro del que goza pero que no acaba de explotar la película. Después de tanto Hollywood con profiláctico se agradece este desagüe chusco entre la falta de miedo a la tontería y lo irrisorio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El adiós al estadio más antiguo de España
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3

    Roban en la gasolinera de La Encina en Cayón y una vecina persigue en coche a los ladrones
  4. 4

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  5. 5

    Dimiten la directora y otros nueve integrantes del Coro Ronda Garcilaso
  6. 6

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  7. 7

    El senderista fallecido en Tresviso es el empresario cántabro Gerardo Guijarro
  8. 8 Alerta por unas galletas Fontaneda con «partículas metálicas» distribuidas en Cantabria
  9. 9

    Semana Grande en Laredo: hoy, chupinazo y Rosario
  10. 10

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Colgados de la parodia

Colgados de la parodia