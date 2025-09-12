El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Patrick Wilson y Vera Farmiga.
Crítica de cine: 'Expediente Warren: el último rito'

Conjuro de saldo

Cinesa, Yelmo y Ocine ·

Ed y Lorraine están más cerca de la jubilación paranormal que del efectismo redentor. La saga languidece en su aparatosa ilusión de ser la madre de todos los terrores

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:04

Pues si hay que creerse que esta ha sido la última entrega de una saga que deparó buenos momentos, como final deja bastante que desear. ... Fallida, de argumentos, episodios y casos solapados, se excede en hipérboles innecesarios, huele a pastiche más que a azufre diabólico y deambula sin rumbo precisamente entre los factores que edificaron lo mejor de la franquicia: esa mezcla de lo familiar, el drama, la obsesión, el reto, la investigación e intuición como elementos inherentes en el matrimonio Warren.

