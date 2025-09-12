Conjuro de saldo
Cinesa, Yelmo y Ocine ·Ed y Lorraine están más cerca de la jubilación paranormal que del efectismo redentor. La saga languidece en su aparatosa ilusión de ser la madre de todos los terrores
Santander
Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:04
Pues si hay que creerse que esta ha sido la última entrega de una saga que deparó buenos momentos, como final deja bastante que desear. ... Fallida, de argumentos, episodios y casos solapados, se excede en hipérboles innecesarios, huele a pastiche más que a azufre diabólico y deambula sin rumbo precisamente entre los factores que edificaron lo mejor de la franquicia: esa mezcla de lo familiar, el drama, la obsesión, el reto, la investigación e intuición como elementos inherentes en el matrimonio Warren.
-
Año 2025
-
País EE UU.
-
Dirección Michael Chaves
-
Guion Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson
-
Reparto Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy
-
Género Terror
Demonólogos, sí, una especie de fontaneros dispuestos a hurgar en los bajos fondos del mal en las mejores casas. La saga ha constituido un manual parapsicológico por entregas, entre secuelas y spin offs, fenómenos casi siempre de taquilla (eso hoy en día sí es paranormal) y catálogo más que inquietante de estancias embrujadas y objetos poseídos. La pareja que inspiró la saga estaba ligada a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra; pues eso, una especie de cazafantasmas envueltos en polémicas y dudas. Lo cierto es que sus reflejos en pantalla, Ed y Lorraine, están más cerca de la jubilación paranormal que del efectismo redentor.
La saga languidece en su aparatosa ilusión de ser la madre de todos los terrores. Todo este último rito, aunque siempre pensemos que será una enésima despedida, tiene algo de compendio innecesario, de acumulación que no logra que la película gane a los puntos. Lo de empezar subrayando que la trama está basada en una historia real no parece una buena idea, teniendo en cuenta que la realidad del presente es más paranormal que nunca. Michael Chaves se recrea en su suerte, pues ya venía 'obligado por el demonio' en otra entrega anterior, y se pone estupendo al saber que cierra doce años de películas. Pero su filme tiende a lo cansino y pese a ser fiel a los mimbres es agotador estirar la historia hasta el desmayo. El cineasta de la interesante 'La llorona' no encuentra un hilo humano entre tanta entidad misteriosa y los Warren abren su propio expediente como figuras que se encaminan hacia el final. Tedio y reiteración y ese juego de sustos y apariciones, de espectacularización bien medida, que está en la entraña de la saga, aquí resulta tan previsible como demasiado normal. Hasta Patrick Wilson y Vera Farmiga se muestran traumatizados por su falta de futuro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.