Conjuro de saldo

Pues si hay que creerse que esta ha sido la última entrega de una saga que deparó buenos momentos, como final deja bastante que desear. ... Fallida, de argumentos, episodios y casos solapados, se excede en hipérboles innecesarios, huele a pastiche más que a azufre diabólico y deambula sin rumbo precisamente entre los factores que edificaron lo mejor de la franquicia: esa mezcla de lo familiar, el drama, la obsesión, el reto, la investigación e intuición como elementos inherentes en el matrimonio Warren.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU.

Dirección Michael Chaves

Guion Ian Goldberg, Richard Naing, David Johnson

Reparto Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Ben Hardy

Género Terror

Demonólogos, sí, una especie de fontaneros dispuestos a hurgar en los bajos fondos del mal en las mejores casas. La saga ha constituido un manual parapsicológico por entregas, entre secuelas y spin offs, fenómenos casi siempre de taquilla (eso hoy en día sí es paranormal) y catálogo más que inquietante de estancias embrujadas y objetos poseídos. La pareja que inspiró la saga estaba ligada a la Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra; pues eso, una especie de cazafantasmas envueltos en polémicas y dudas. Lo cierto es que sus reflejos en pantalla, Ed y Lorraine, están más cerca de la jubilación paranormal que del efectismo redentor.

La saga languidece en su aparatosa ilusión de ser la madre de todos los terrores. Todo este último rito, aunque siempre pensemos que será una enésima despedida, tiene algo de compendio innecesario, de acumulación que no logra que la película gane a los puntos. Lo de empezar subrayando que la trama está basada en una historia real no parece una buena idea, teniendo en cuenta que la realidad del presente es más paranormal que nunca. Michael Chaves se recrea en su suerte, pues ya venía 'obligado por el demonio' en otra entrega anterior, y se pone estupendo al saber que cierra doce años de películas. Pero su filme tiende a lo cansino y pese a ser fiel a los mimbres es agotador estirar la historia hasta el desmayo. El cineasta de la interesante 'La llorona' no encuentra un hilo humano entre tanta entidad misteriosa y los Warren abren su propio expediente como figuras que se encaminan hacia el final. Tedio y reiteración y ese juego de sustos y apariciones, de espectacularización bien medida, que está en la entraña de la saga, aquí resulta tan previsible como demasiado normal. Hasta Patrick Wilson y Vera Farmiga se muestran traumatizados por su falta de futuro.