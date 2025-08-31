El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Escena de la película 'Amor en cuatro letras'.
Crítica de cine 'Amor en cuatro letras'

Cursilandia

Cinesa y Embajadores Santander ·

Un recital de afectación, engolado y vacío, a través de una supuesta reflexión sobre el amor envuelta en misticismo. El único milagro es el del pasiaje irlandés

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 31 de agosto 2025, 10:01

Las cuatro letras están en el título pero en realidad emplea inútil y engañosamente todo un vocabulario afectado y maquillado que tiene como fruto una ... impostura. Basado en una novela de Niall Williams adaptada al cine por el propio escritor, es un artefacto etiquetado como drama romántico que de pura afectación acaba pareciendo un curso magistral de cursilería. El destino, las encrucijadas sentimentales y hasta una patética llamada divina a la pintura son los ingredientes de este supuesto camino(s) hacia el amor de ida y vuelta, con guiños espirituales de manual y romanticismo de salón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

