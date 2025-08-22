El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'La comunidad'

Un delirio muy vivo

Un cuento negro metafórico e híbrido, pleno de hipérboles imaginativas y perversas que, en su 25 aniversario, conserva todo su fondo de armario visual

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:24

Muchas de las películas del cineasta Álex de la Iglesia se desangran por los márgenes, desbordadas de intensidad visual, fruto de su propio caudal y ... sus ganas enormes de contar una historia. No es difícil comprobar la desmesura en títulos que caminaban hacia la plenitud y después quedan atrapados en fases desiguales, en irregularidad, en tempos mal medidos por esa circunstancia. Sucede, por ejemplo, en el último tramo de 'El Bar', en 'Las brujas de Zugarramurdi' e incluso en la excelente 'Balada triste de trompeta'. En cualquier caso, el director bilbaíno, sin abandonar la hipérbole o haciendo de ella un elogio narrativo en el que asoman todas las virtudes y defectos de la condición humana, ha construido desde aquel magistral cortometraje, 'Mirindas asesinas', una de las historias visuales más personales del cine español. Entre artefactos sorprendentes, cintas fallidas, guiones excelentes y una mirada muy definida sobre criaturas y relatos, su mundo goza de influencias, guiños y homenajes pero siempre envuelto todo en un viaje de ida y vuelta en torno a su concepción del cine.

