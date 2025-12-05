El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Saja Kilani en un fotograma del filme.
Crítica de cine: 'La voz de Hind'

El eco del desgarro

Embajadores Santander ·

La alegoría y el simbolismo cruzan la ficción que es verdad, y la verdad se antoja un puente humano sobre las ruinas. Suena, ahora sí, la culpa más que el dolor

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:26

Comenta

El sonido, la súplica, lo sonoro pero invisible impone paradójicamente un eco sordo. El del dolor y el del desgarro que no tiene más forma ... que la que cada uno dibuja con sus emociones, con sus sensaciones, con la propia impotencia y la distancia. La pregunta ética es si 'La voz de Hind' es un espectáculo que se sirve del dolor. Pero antes hay otros interrogantes que anulan esa tribulación no menos oportunista. La verdadera pregunta es cómo es posible que una niña suplique ante la muerte inminente. Qué mundo es capaz de consentir la muerte casi en directo, retransmitida, de miles de niños en el genocidio vivido en Gaza.

