John Cusak y Kevin Spacey en el filme de Eastwood.
Crítica de cine: 'Medianoche en el jardín del bien y del mal'

La elegancia lo abona

Bonifaz. Filmoteca. Esta semana. ·

Una película, dos en una, singular en la filmografía del cineasta nonagenario. De lo descriptivo a lo inmersivo. Una radiografía de estilizado microcosmos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:07

Hay dos películas en una. Su rigurosidad cinematográfica está exenta de concesiones y rebosa tanto capacidad para el detalle como revela una madura mirada global. ... No es un Eastwood fácil y quizás por ello su incursión sureña, un juego de espejos y una disección social rebosante de talento no sea precisamente una de sus cintas populares. Más bien con el paso del tiempo ha quedado en un terreno marginal, subordinada por otros títulos más sonoros pero curiosamente sin tanta enjundia como este thriller psicológico que muta en drama judicial puro y duro.

