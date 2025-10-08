La elegancia lo abona

Hay dos películas en una. Su rigurosidad cinematográfica está exenta de concesiones y rebosa tanto capacidad para el detalle como revela una madura mirada global. ... No es un Eastwood fácil y quizás por ello su incursión sureña, un juego de espejos y una disección social rebosante de talento no sea precisamente una de sus cintas populares. Más bien con el paso del tiempo ha quedado en un terreno marginal, subordinada por otros títulos más sonoros pero curiosamente sin tanta enjundia como este thriller psicológico que muta en drama judicial puro y duro.

Valoración Datos Año 1997

País Estados Unidos

Dirección Clint Eastwood

Guion John Lee Hancock

Reparto John Cusack, Kevin Spacey, Jude Law

Género Thriller / Drama

Viene a ser como uno de aquellos dramas sureños del mejor teatro de Tennessee Williams pero envuelto en formas y tonos de un cine clásico como el que conoce y domina el cineasta de 'Un mundo perfecto'. El nonagenario actor y director, como en su última película, 'Jurado Nº 2', supera cualquier bache de guion o se impone a los excesos para arrastrar consigo toda la fuerza dramática y esa intensidad narrativa que nace de un equilibrio entre la destreza técnica, el oficio y una calidez permanente para no dejar tirado a sus personajes.

La sociedad decadente que se halla en el sustrato de esta historia, muy discutida por su final, se revela a través de un clima que Eastwood construye con maestría. 'Medianoche en el jardín del bien y del mal', ya cerca de cumplir tres décadas, es un filme extraño si se traza su valoración desde un travelling de estilo en la carrera del cineasta de 'Million dollar baby'. A Eastwood le convenció, paradójicamente, la historia cuando comprobó que se trataba de un proyecto acomodado al escenario, al paisaje, al lugar y suponía una nueva colaboración con John Lee Hancock, firmante del guion sobre un superventas de John Brendt. Pero las voces que hacen resonar el asesinato mantra que atraviesa el relato propiciaron el interés coral por los puntos de vista opuestos, plasmados en una sólida dirección, el retrato de un microcosmos tan variopinto como singular. Descriptivo unas veces, académico otras, empático cuando quiere. La radiografía de este jardín abonado por la elegancia merece un lugar en el mundo más lúcido del cineasta. Aunque las encrucijadas no queden todas cerradas, las criaturas de este escenario dejan su rastro tras la ambigüedad maniqueísta de un relato visual y sonoro siempre pegadizo.