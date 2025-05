Escenarios emocionales

El cineasta Nanni Moretti, que recientemente superó un infarto, tampoco se resistió a rodar a su manera una historia vinculada al Vaticano, 'Habemus papam', fallida ... pero sembrada de humor y sátira. Pero el travelling por una de las filmografías más atractivas y singulares del cine europeo, e italiano en particular, revela comedias que tienen como equipaje toda una filosofía de la vida pero también dramas terminales.

Valoración Datos Año 2001

País Italia

Dirección Nanni Moretti

Guion Moretti, Linda Ferri, Heidrun Schleef

Reparto Moretti, Laura Morante, Jasmine Trinca, Giuseppe Sanfelice

Género Drama

'La habitación del hijo', premiada en Cannes, aúna con sencillez y contundencia, sin petulancia ni pretenciosidad, bordada por una elegancia que parece enunciar una espiritualidad laica, su desgarradora incursión humana, que elude con inteligencia el melodrama. Lo imprevisible, el desencadenante azaroso, la pérdida, el dolor, el duelo, como constantes de un proceso que se repite pero que siempre parece nuevo, están presentes sin fisuras en el filme de Moretti.

Paradójicamente, o no, el cineasta de 'Caro diario', se planteó rodar su drama justo cuando estaba a punto de convertirse en padre. Moretti desnuda la muerte y construye un filme en el que la crudeza y la autenticidad van acotando esa mezcla de incomprensión y vacío sin fondo. 'Lo que no tiene nombre' como bautizó la poeta y escritora Piedad Bonnett a su libro tras el suicidio de su hijo. No hay melodrama sino ignorancia. No hay explicaciones, tan solo un laberinto que no encuentra salidas, o quizás alguna débil señal. No hay tregua. Todo está despojado y el desasosiego se abre paso desafiante. Moretti con una puesta en escena delicada revela ese fragmento, esa orfandad de un amor irremplazable. Conmoción y disección, contradicciones y pausa sin rumbo. Laura Morante es como un contrapunto a la mirada del cineasta, esa que discurre en lo emotivo sin que en ningún momento pierda su equilibrio existencial y vital, exento además de tentaciones moralistas. El cineasta de 'El sol del futuro', que entre sus cualidades tiene la de mezclar sutilmente lo autobiográfico con su retrato colectivo, ama a sus personajes y canaliza el cine desde el respeto y la responsabilidad. Un filme sin artificios que retrata sin concesiones esa cadena de la pérdida, entre la tristeza y el desconsuelo. Solo una escena, arriesgada hasta el retorcimiento, sería en otros truculencia. Pero aquí forma parte de la física de la oscuridad, del proceso de la afirmación de la muerte, de la transparencia de lo inerte. Y, sin embargo, la vida encuentra el resquicio entre los escenarios emocionales.