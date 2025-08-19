El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Crítica de cine: 'Dangerous animals'

Escualo en tierra

Se las sabe todas, pero está atrapada en una muy consciente planificación, algo afectada, que impide que tensione y revolucione sus más que buenas intenciones

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 11:34

Pese a los datos de la costera este verano hay más tiburones que bonitos. La estrategia es muy clara. El cincuenta aniversario de la obra ... maestra de Steven Spielberg, 'Tiburón', ha despertado en los últimos tiempos océanos y ha destapado alcantarillas y hasta cloacas plagadas de megalodones, infiernos azules y sharknados. Mares asesinos que han dejado a las medusas en mero ornamento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En La Vega: «Está siendo gordísima, al otro lado está todo chamuscado»
  2. 2 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica
  3. 3 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  4. 4

    Los vecinos de Vega de Liébana: «Si digo lo que pienso, me meten en la cárcel»
  5. 5

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  6. 6

    Nueva protesta vecinal contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  7. 7 Liébana lucha por retener el turismo
  8. 8

    La lluvia se alía con Cantabria para frenar los incendios que amenazan Liébana
  9. 9

    Potes recupera el brío del verano
  10. 10

    Sergio y la emoción del debut

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Escualo en tierra

Escualo en tierra