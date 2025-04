Espejo sin reflejo

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 16 de abril 2025, 11:13 Comenta Compartir

Polémicas y conflictos, decisiones absurdas, compartimentos estancos, afectación y escasa atracción. La supuesta ambiciosa adaptación del clásico animado de 1937, 'Blancanieves y los siete enanitos', llegó a la pantalla envuelta en enredos y sus 'correcciones' han generado una atmósfera podríamos decir anticinematográfica. En su traslación, siguiendo la moda presente de abordar una nueva versión en acción real, esta 'Blancanieves' blanqueada parece enredada en etiquetas, temerosa, sin emoción y encorsetada. Rachel Zegler, la presencia de 'West Side Story' tras una arriesgada apuesta de Steven Spielberg, sale airosa en el filme de Marc Webb, cineasta de '(500) días juntos'. Su capacidad de resistencia resulta una isla en una cinta que no aporta ninguna huella sobre la nieve ni como mero remake ni como mirada desde el presente.

Valoración Datos Año 2025

País Estados Unidos

Dirección Marc Webb

Guion Erin Cressida Wilson

Reparto Rachel Zegler, Gal Gadot, Andrew Burnap, Ansu Kabia

Género Fantástico

La película, más que Disney y su leyenda de hibernación, es la que parece estar realmente congelada. Manzana, veneno, madrastra, todo flanqueado entre una confusa interrelación entre lo almibarado y la ternura. Siete enanitos digitales, el predominio de los colores pastel, una ambientación ambigua que nunca acaba de definirse y tantos números musicales como amigos de Blancanieves.

Pero la versión no añade, ni abre sendas ni tan siquiera logra que las supuestas tensiones, debates y colisiones fuera de la pantalla se hayan trasladado a la ficción. Mucha cosmética, maquillaje y máscara hasta en el espejo pero el reflejo obtenido es insuficiente. El 'espejito, espejito mágico' exhala demasiado vaho y no hay claridad pese a que el cineasta de la dos entregas de 'The Amazing Spider-Man' era una buena baza para llevar el filme más allá del canon o de los estereotipos del cuento o de los lugares comunes del clásico. Lo inquietante y tenebroso tras el brillo primero de las cosas está en tierra de nadie. Incluso el ADN Disney no encuentra su espejismo o su fantasma. Es una evocación fallida y un punto de partida que nunca emprende una renovación del relato. El respeto supuesto es temor, tiene un aire cansino y la aventura, lo fantástico y el musical que quieren, o que subyacen en su nueva construcción, apenas casan. Está necesitada de un beso revolucionario y de un ingenio visual que zarandeara la palabra versión.