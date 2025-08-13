El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Elio Germano en 'La gran ambición'.
Crítica de cine: 'La gran ambición'

Espejos documentales

Los Ángeles ·

El filme queda sometido por el peso de lo histórico y nunca deja entrever el pliegue entre lo público y lo privado. Prioriza lo documental, riguroso y contundente

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 13 de agosto 2025, 10:58

Es política e italiana. Lo primero es necesario como espejo dispuesto a confrontar el presente. Lo segundo puede llevar a pensar en ciertas afinidades pero ... la crónica es tan específica como definida. El filme, biopic pero también construcción documental y ficcional con mucha carne en el asador, refleja la identidad de una figura que representó la nobleza, el carisma y la singularidad a la hora de ejercer las negociaciones, el discurso, la comunicación: Enrico Berlinguer, el mítico líder comunista italiano. Es decir, un exponente contrario de lo que hoy en día, salvo raras excepciones, representa un decadente y deplorable ejercicio de la vida política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  3. 3

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  4. 4

    Procesan a un policía local de Santander por acceder a los datos de una víctima de violencia machista
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»
  7. 7

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  8. 8

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    Noja retira 1.620 toneladas de algas en tres días, pero llegan más con las mareas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Espejos documentales

Espejos documentales