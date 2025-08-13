Espejos documentales

Es política e italiana. Lo primero es necesario como espejo dispuesto a confrontar el presente. Lo segundo puede llevar a pensar en ciertas afinidades pero ... la crónica es tan específica como definida. El filme, biopic pero también construcción documental y ficcional con mucha carne en el asador, refleja la identidad de una figura que representó la nobleza, el carisma y la singularidad a la hora de ejercer las negociaciones, el discurso, la comunicación: Enrico Berlinguer, el mítico líder comunista italiano. Es decir, un exponente contrario de lo que hoy en día, salvo raras excepciones, representa un decadente y deplorable ejercicio de la vida política.

Valoración Datos Año 2024

País Italia

Dirección Andrea Segre

Guion Marco Pettenello y Segre

Reparto Elio Germano, Paolo Pierobon, Roberto Citran, Stefano Abbati

Género Drama histórico

Detallista y minuciosa, la cinta se adentra en el personaje y la persona con idéntica convicción. El fruto y el reto es que seduzca aquienes vivieron esa época o estén interesados en ella, casi tanto como a los que la descubran por primera vez. Hablamos de los años setenta y de un fenómeno sin comparaciones. Berlinguer casi logró conducir al Partido Comunista de Italia al poder en los setenta mediante una alianza con la Democracia Cristiana. A partir de ahí, la historia breve y la trascendente, las pequeñas y las grandes se entrelazan a través de nombres clave como Aldo Moro.

El cineasta de 'La pequeña Venecia' tiene las ideas claras. Y posee un factor humano para ganarse al espectador que se sienta ajeno a los hechos: el actor Elio Germano que se entrega a esta prueba de vida de ideas, de vínculos que tan pronto son recreación histórica como intento de retrato lúcido de un momento irrepetible. No obstante, carece de la suficiente fuerza dramática y el apoyo documental se vuelve esencial. La dimensión europea, la importancia de revivir uno de esos periodos que parecían destinados a cambiar el mundo, se intuye pero sobran convencionalismos y frialdad. En 'La gran ambición', a la catarsis y las turbulencias solo le acompañan un deseo de ser pulcro en la recreación, pero exento de pasión. No hay textura psicológica ni hondura. El filme queda sometido por el volumen y el peso de lo histórico y nunca deja entrever los pliegues entre lo público y lo privado. Sin la personalidad creativa (incluso inventiva o poética ) de los Moretti, Sorentino o Bellocchio, Andrea Segre prioriza su trabajo documental previo, riguroso y contundente pero, pese a no caer en la hagiografía, prima el archivo, el documento. Y eso también es necesario para mirar a la cara nuestro presente.