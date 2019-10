La Filmoteca de la UC abre su nuevo curso con la Alianza Francesa de Santander Fotograma de 'Une saison en France' (Mahamat-Saleh Haroun, 2018), que abre hoy las proyecciones / DM Un ciclo de películas inéditas inicia hoy la programación con 'Nosotros, Europa', una selección que invita a la reflexión sobre la apertura y la diversidad de «un cine ajeno a las fronteras y a los repliegues identitarios» GUILLERMO BALBONA Santander Jueves, 17 octubre 2019, 17:31

Cinco películas «para el debate, para el diálogo,… para el futuro». Un ciclo de filmes franceses inéditos, en ocasiones fruto de coproducciones con otros países europeos, conforman el arranque hoy jueves del nuevo curso de la Filmoteca Universitaria. Como ya avanzó este periódico, la nueva programación concebida por el Aula de Cine de la UC, que dirige Guillermo Martínez, aborda los desafíos de la Europa contemporánea. Títulos que a su condición de inéditos (en España en su mayoría no se han estrenado y ninguno ha visto la luz en Santander), suman el hecho de que implican reflexionar y analizar cuestiones de actualidad como «la integración de los inmigrantes, la reconciliación de Europa con su pasado, la Europa que envejece o la juventud desarraigada». La iniciativa supone, además, el inicio de una colaboración con la Alianza Francesa de Santander y el Institut français de España.

Esta entidad organiza durante el año un conjunto de eventos culturales en torno a Europa a través de diversas expresiones artísticas, de la educación y de la cooperación universitaria. Este primer ciclo de cine, bajo el epígrafe 'Nosotros, Europa, propone una selección de títulos que invitan a la reflexión sobre la apertura y la diversidad de un cine europeo ajeno a las fronteras y a los repliegues identitarios.

En el contexto de la programación de la Filmoteca de la UC , se verán a partir de hoy cinco títulos que tratan los desafíos de la Europa contemporánea. Además, el Aula de Cine se sumará con esta programación 2019-2020, asimismo, a las celebraciones del 80 aniversario de la ejecución de los frescos de Luis Quintanilla, con el ciclo 'Arte, guerra y cine', formado por distintas visiones cinematográficas de la protección y el expolio del arte entre 1936 y 1945, que presentará la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UC, Rebeca Saavedra.

Un caso especial se plasmará en la presencia del cineasta, profesor y ensayista Paulino Viota, que disertará sobre la obra de Federico Fellini, en el centenario del nacimiento del director de 'E la nave va'. En otro de los ciclos el poeta y periodista, Marcos Díez, actual director de la renovada Torre de Don Borja, reflexionará sobre 'Geografías de la nada', en un ciclo de marcado carácter artístico e internacional.

En el caso del ciclo inaugural la integración de los inmigrantes es el asunto central de 'Une saison en france', dirigida por Mahamat-Saleh Haroun y de 'Amin', de Philippe Faucon; otra película aborda la reconciliación de Europa con su pasado 'A violent desire for joy' de Clèment Schneide), sin olvidar la Europa que envejece 'Requiem for Mrs J.' de Bojan Vuletic, o la de la juventud desarraigada, 'A ciambra' de Jonas Carpignano. Gracias a sus programas de coproducción y difusión, el cine europeo se encuentra en construcción permanente, un territorio común de creación y experimentación, un cine que refleja sus especificidades, sus contradicciones y su excepcional diversidad cultural y lingüística. En la selección de títulos se incluyen coproducciones de Francia, Bulgaria, Italia, Serbia, Alemania o Suecia. Con este programa la entidad francesa persigue «el objetivo de dar más visibilidad a las prácticas culturales europeas y contribuir al debate democrático sobre el futuro de la Unión». Hoy, a las 20.00 horas el territorio de las nuevas identidades quedará reflejado en 'Une saison en France' (a season in france), dirigida por Haroun. Marie-Cécile Robinet, nueva directora de la Alianza Francesa de Santander, se encargará de la presentación.

El filme cuenta la historia de un profesor de francés, huido de la guerra en la República Centroafricana. que empieza una nueva vida en Francia. Una visión oscura y conmovedora de la vida de los inmigrantes que retrata el orgullo y el dolor de la experiencia de los refugiados con compasión y agudeza. En realidad una condena necesaria y explícita de cómo Europa ha manejado la crisis de refugiados».

'A ciambra' de Jonas Carpignano retrata a una comunidad gitana. Es una suerte de spin off de 'Mediterránea', película de iniciación que se torna en auténtica apisonadora emocional, premio Label Europa Cinemas en Cannes. 'Réquiem for Mrs J.', dirigida por Bojan Vuletic, es una «mordaz visión que toma acontecimientos negrísimos como motivo de su comicidad». La Mrs. J. del título «ha de enfrentarse a una ristra de trámites burocráticos, salas de espera, funcionarios indolentes e instituciones en decadencia».

En 'Amin' de Philippe Faucon, de la mano de una actriz esencial del cine de autor reciente, Emmanuelle Devos –aliada de directores como Desplechin, Resnais, Audiard, Bonitzer o Bellocchio–, se cuenta una historia particular que bien podría ser universal: «La de la doble vida de los migrantes, la que dejan atrás, y la que emprenden lejos de su tierra». Finalmente, con una mirada «fresca y radical, emparentada con la de Pasolini y la de Eugene Green», 'Un violent désir de bonheur', dirigida por Clément Schneider, materializa este «violento anhelo de alegría». La Escuela de Náutica, como es habitual, es la sede de las proyecciones de la Filmoteca de la UC.