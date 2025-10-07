El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine: 'The Smashing Machine'

A golpe de roca

Igual que el innombrable Trump quiere el Nobel, Dwayne Johnson se postula para el Oscar. Eso sí, con más fundamento. Cómo combatir el biopic

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 7 de octubre 2025, 10:52

Tan voluntariosa como trillada, la cinta de Benny Safdie (esta vez sin su hermano) es un título 'al servicio de...'. Y ahí nace y muere ... la película. Las posibilidades de combatir el biopic que fundamenta la película no pueden llegar a conocerse porque cada paso del guion en 'The Smashing Machine' está mediatizado por la servidumbre hacia el protagonista. Eje lógico del relato, por supuesto, pero también un monocorde, pesado y monolítico artefacto narrativo sin muescas ni arañazos sobre la Roca. Todo hay que decirlo, el actor y exluchador profesional estadounidense Dwayne Douglas Johnson, conocido por su físico, ha sabido salvar obstáculos, eludir encasillamientos y hasta arriesgarse en algunos papeles, además de protagonizar comedias en las que a priori su presencia tenía todas las papeletas para chirriar. Sin camino alternativos, el bloque de granito, cuerpo e imagen, no permite que la película del cineasta de 'Diamantes en bruto' (no es chiste), presente matices, aproveche otros personajes o refleje el verdadero drama del luchador Mark Kerr, figura clave en el origen de la UFC (la firma de artes marciales mixtas).

