Heridas, vendas, cicatrices

Es uno de esos academicistas, algo frío, dramas históricos, que revisa heridas y cicatrices, quita vendas y disecciona el pasado. 'Never alone' es una revisión ... de las entrañas de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia. Aunque parece todo narrado, hay muchas zonas oscuras, algunas simplemente poco conocidas, otras solapadas por relatos más mediáticos. La que cuenta el filme de Klaus Härö, cuyo nombre se proyecta por haber dirigido 'La clase de esgrima', es tan interesante y humana como las demás pequeñas grandes historias que aún hoy resuenan entre generacionales.

Valoración Datos Año 2024

País Finlandia

Dirección Klaus Härö

Guion Härö y Jimmy Karlsson

Reparto Ville Virtanen, Nina Hukkinen, Kari Hietalahti, Hannu-Pekka Björkman

Género Drama histórico

La cinta es una reconstrucción pulcra, con capacidad de síntesis, concisa y de algún modo sobria, sin despojar del todo su material trágico. La historia real de un sastre que trató de evitar las deportaciones de judíos que residían en Finlandia está vertebrada a partir de la figura de Abraham Stiller. Buena parte de la solidez y contundencia de ese abrazo en el tiempo que cobija la película se debe a la gran interpretación de Ville Virtanen. Hay algo de ajuste de cuentas y de reapertura de heridas no sanadas del todo. Al menos, inexplicables dentro y fuera de ese país, más allá de esa alianza germano-finlandesa que supuso entre vaivenes abrir una vía para actuaciones del nazismo.

El modelo narrativo del cineasta de 'El artista anónimo' no es original: una entrevista que propicia la mirada atrás y el juego visual. Cuando se inicia en los setenta es en blanco y negro y cuando abre la ventana de las evocaciones curiosamente es en color. El actor es el valedor de que su personaje resulte más atractivo al hacer hincapié en sus dudas y certezas, en su sentimiento de culpabilidad o remordimiento cuando examina sus decisiones y acciones. Asoma así una especie de héroe fracasado, con sus miedos y contradicciones. En ese retrato y en la concisión es donde el filme revela su entereza y valor narrativo. Por contra su elegancia, su fotografía vintage, su posicionamiento visual a lo Hollywood la distancian de lo que realmente cuenta. Lógicamente la asociación de ideas y comparativas con la figura de Oskar Schindler es inevitable. Hay sobriedad y respeto y una mirada contenida ante acontecimientos que tienen sus paralelismos en el presente: la amenaza constante que pesa sobre los inmigrantes, o la tímida determinación ante la creciente presencia del fascismo. Un Nunca Solo (s) que puede ser aplicable, por ejemplo, a la comunidad internacional ante el genocidio en Gaza.