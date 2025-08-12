El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ville Virtanen realiza una excelente interpretación.
Crítica de cine: 'Never alone'

Heridas, vendas, cicatrices

Embajadores Santander. ·

Buena parte de la solidez de este abrazo en el tiempo, de ajuste de cuentas y de heridas no sanadas del todo, se debe a la interpretación de Ville Virtanen

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 11:05

Es uno de esos academicistas, algo frío, dramas históricos, que revisa heridas y cicatrices, quita vendas y disecciona el pasado. 'Never alone' es una revisión ... de las entrañas de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia. Aunque parece todo narrado, hay muchas zonas oscuras, algunas simplemente poco conocidas, otras solapadas por relatos más mediáticos. La que cuenta el filme de Klaus Härö, cuyo nombre se proyecta por haber dirigido 'La clase de esgrima', es tan interesante y humana como las demás pequeñas grandes historias que aún hoy resuenan entre generacionales.

Espacios grises

