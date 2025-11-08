El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Reversión'

Al hilo y en vilo

Debut en la dirección, casi un remake de un título surcoreano y mucha materia prima para desorientar y tensar tonos, tramas y traumas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:04

Debut de veterano, las hechuras de esta ópera prima en la dirección ya delatan que no es precisamente un neófito quien está al frente de ... este híbrido. Con tendencia a retorcer, juega al despiste más que al bucle onírico real. 'Reversión' es un thriller jubilosamente psicológico (no le falta ningún síntoma) que maneja el factor de la desorientación como eje de trama y trauma. Vaya por delante que aunque algo maquillado es un remake de 'Forgotten' (Netflix), Una noche de memoria, esa cinta surcoreana de suspense que juega con un argumento enredado y giros inesperados. Como curiosidad en cartelera coinciden ahora dos títulos, 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez, y esta que nos ocupa bajo la dirección de Jacob Santana, cuyos argumentos están centrados en la relación entre hermanos.

