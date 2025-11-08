Al hilo y en vilo

Debut de veterano, las hechuras de esta ópera prima en la dirección ya delatan que no es precisamente un neófito quien está al frente de ... este híbrido. Con tendencia a retorcer, juega al despiste más que al bucle onírico real. 'Reversión' es un thriller jubilosamente psicológico (no le falta ningún síntoma) que maneja el factor de la desorientación como eje de trama y trauma. Vaya por delante que aunque algo maquillado es un remake de 'Forgotten' (Netflix), Una noche de memoria, esa cinta surcoreana de suspense que juega con un argumento enredado y giros inesperados. Como curiosidad en cartelera coinciden ahora dos títulos, 'Los Tigres' de Alberto Rodríguez, y esta que nos ocupa bajo la dirección de Jacob Santana, cuyos argumentos están centrados en la relación entre hermanos.

Valoración Datos País España

Año 2025

Dirección Jacob Santana

Guion Frank Ariza, Marco Lagarde y Santana

Fotografía David Azcano

Reparto Jaime Lorente, Manuel Vega, Belén Rueda, Fernando Cayo

Género Thriller psiológico

El realizador debutante, que se ha curtido en numerosas series, caso de 'Paquita Salas', al cobijo de los Javis, o 'Looser', opta por sacar todo el partido posible (e imposible) de un puzle en cuyo seno hay una pulsión entre ceder al entretenimiento directo o recrearse en la diversidad de tonos y situaciones. Es tan intensa a veces como interesante. Y tan original (si uno no ha visto el filme de Jang Hang-jun) como desafiante a la hora de poner en entredicho la credibilidad de todo el armazón. El guiño con la presencia de Belén Rueda y el coqueteo con algunas gotas cercanas al terror ya anticipa lo que puede ser 'El vestido', filme previsto por Santana y Frank Ariza (aquí coguionista) para 2026. El juego espacio temporal, los límites entre la ansiedad y el juego de apariencias son manejados y manipulados con solidez por el cineasta.

Partida casi por la mitad en ritmo y en tono, la película nunca llega a soltarse del todo pero posee algunos estímulos juguetones, se aferra al oficio de entretener y araña todas los espacios de lo extraño. Por supuesto, el filme juega con las dicotomías y los contrarios. Un duelo continuo entre realidad y ficción que pone a prueba ese mecanismo de verdad y mentira que, en caso de no estar bien engrasado, puede resultar demoledor. Al margen de que enganchen sus vueltas de tuerca, 'Regresión' (el coincidente título con la fallida película de hace una década de Alejandro Amenábar puede crear tentaciones y juegos asociativos) apuesta todo a que cualquier camino esté equivocado. Su atmósfera, su vocación de estilo se antoja muy superior a lo que realmente, o no cuenta.