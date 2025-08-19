Hipérboles del body

Secuela cantada, contada y cantada de nuevo, lo que vende como nuevo es viejo. Resultona, tal vez, pero solo para adictos a una serie de ... guiños de enredo en una mezcolanza de pop, Disney e intercambio de cuerpos, más chillón que provocador. Juventud y senectud en un intercambio de golpes, algunos físicos, otros de gags un tanto maquillados en una comedia muy previsible en sus intenciones y sus insistentes repeticiones.

Valoración Datos País EE UU

Año 2025

Dirección Nisha Ganatra

Guion Jordan Weiss

Novela Mary Rodgers

Música Amie Doherty

Fotografía Matthew Clark

Reparto Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons

Salas Cinesa, Yelmo y Ocine

Género Comedia

'Ponte en mi lugar' puede tener todos los 'de nuevo' que quiera porque se trata más de explotar una idea y de combinar sus personajes que de construir de verdad una saga con la comedia como efecto y afecto familiar. Rutinaria, su enredo de enredos en femenino plural, con un sentido del humor que busca marcar territorio, discurre entre complicidades y gracietas muy privadas, tan pronto vintage como reflejo de bromas con fecha de caducidad. Lo que de verdad la hace película y por la que merece la pena evitar el mal rollo de las comparaciones es por la presencia de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Especialmente la primera que, entre títulos de terror, transformaciones físicas, versos muy libres a la hora de escoger papeles y una personalidad muy definida, se está convirtiendo en el hada madrina alternativa anti Hollywood desde el mismo corazón de la industria. Lo demás es superfluo por convencional, un pasar revista a lo ya visto camuflado en simpatía y supuesto entretenimiento envasado.

En el camino se han sembrado regresos para espolvorear la nostalgia con nombres como Mark Harmon, o Chad Michael Murray. Y la posible picardía y el toque irónico no son más que una sucesión de chistes sobre lo generacional, la colisión de identidades, el viaje en el tiempo, la autoayuda y el cuerpo si fuera otro cuerpo y tiro porque me toca ser otro(a). Lo físico es lo que se impone pero dentro de ese buenismo que no dañe y sin olvidar una envoltura familiar. Fisicidad, hipérboles del body, slapstick muy masajeado y al frente una directora, Nisha Ganatra, con mucho bagaje, de 'Mr. Robot' a 'Late night'. 'Freaky Friday', ese viernes de nuevo, no es más que otro artefacto fruto del empeño en las franquicias a falta de tiempos más imaginativos. Toma la estela de su antecedente y exprime la física (sobre todo) y química de la pareja protagonista en un hiperenredo, a veces muy enredado, que no parece preocupar mucho a nadie. Se salva algún juego de ambigüedad, crítica incluida a la generación Z.