Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan.
Crítica de cine: 'Ponte en mi lugar de nuevo'

Hipérboles del body

Freakier Friday ·

Una secuela cantada, previsible y cómoda en sus repeticiones y guiños nostálgicos. Pero Jamie Lee Curtis se encarga de que parezca otra cosa que no sea Disney

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 19 de agosto 2025, 11:59

Secuela cantada, contada y cantada de nuevo, lo que vende como nuevo es viejo. Resultona, tal vez, pero solo para adictos a una serie de ... guiños de enredo en una mezcolanza de pop, Disney e intercambio de cuerpos, más chillón que provocador. Juventud y senectud en un intercambio de golpes, algunos físicos, otros de gags un tanto maquillados en una comedia muy previsible en sus intenciones y sus insistentes repeticiones.

