Hipérboles del body
Freakier Friday ·Una secuela cantada, previsible y cómoda en sus repeticiones y guiños nostálgicos. Pero Jamie Lee Curtis se encarga de que parezca otra cosa que no sea Disney
Santander
Martes, 19 de agosto 2025, 11:59
Secuela cantada, contada y cantada de nuevo, lo que vende como nuevo es viejo. Resultona, tal vez, pero solo para adictos a una serie de ... guiños de enredo en una mezcolanza de pop, Disney e intercambio de cuerpos, más chillón que provocador. Juventud y senectud en un intercambio de golpes, algunos físicos, otros de gags un tanto maquillados en una comedia muy previsible en sus intenciones y sus insistentes repeticiones.
-
País EE UU
-
Año 2025
-
Dirección Nisha Ganatra
-
Guion Jordan Weiss
-
Novela Mary Rodgers
-
Música Amie Doherty
-
Fotografía Matthew Clark
-
Reparto Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons
-
Salas Cinesa, Yelmo y Ocine
-
Género Comedia
'Ponte en mi lugar' puede tener todos los 'de nuevo' que quiera porque se trata más de explotar una idea y de combinar sus personajes que de construir de verdad una saga con la comedia como efecto y afecto familiar. Rutinaria, su enredo de enredos en femenino plural, con un sentido del humor que busca marcar territorio, discurre entre complicidades y gracietas muy privadas, tan pronto vintage como reflejo de bromas con fecha de caducidad. Lo que de verdad la hace película y por la que merece la pena evitar el mal rollo de las comparaciones es por la presencia de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Especialmente la primera que, entre títulos de terror, transformaciones físicas, versos muy libres a la hora de escoger papeles y una personalidad muy definida, se está convirtiendo en el hada madrina alternativa anti Hollywood desde el mismo corazón de la industria. Lo demás es superfluo por convencional, un pasar revista a lo ya visto camuflado en simpatía y supuesto entretenimiento envasado.
En el camino se han sembrado regresos para espolvorear la nostalgia con nombres como Mark Harmon, o Chad Michael Murray. Y la posible picardía y el toque irónico no son más que una sucesión de chistes sobre lo generacional, la colisión de identidades, el viaje en el tiempo, la autoayuda y el cuerpo si fuera otro cuerpo y tiro porque me toca ser otro(a). Lo físico es lo que se impone pero dentro de ese buenismo que no dañe y sin olvidar una envoltura familiar. Fisicidad, hipérboles del body, slapstick muy masajeado y al frente una directora, Nisha Ganatra, con mucho bagaje, de 'Mr. Robot' a 'Late night'. 'Freaky Friday', ese viernes de nuevo, no es más que otro artefacto fruto del empeño en las franquicias a falta de tiempos más imaginativos. Toma la estela de su antecedente y exprime la física (sobre todo) y química de la pareja protagonista en un hiperenredo, a veces muy enredado, que no parece preocupar mucho a nadie. Se salva algún juego de ambigüedad, crítica incluida a la generación Z.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.