Horror en el supermercado

Como secuela posee toda la coherencia posible. Y como activismo de un subgénero, el de zombis, puede considerarse un ejercicio sólido de entretenimiento, pero también ... de mantenimiento de unas ideas y de una apuesta visual. 'Zombi' es la secuela de la inmediatez, dado que retoma apenas diez años después el espíritu de un éxito inesperado: 'La noche de los muertos vivientes'. En el tiempo puede considerarse un ejemplo de esos títulos que dictan que a mayores medios no siempre se corresponde un mayor atractivo y mucho menos más inspiración.

Valoración Datos Año 1978

País Estados Unidos

Dirección y guion George A. Romero

Reparto David Emge, Ken Foree, Scott H. Reiniger, Gaylen Ross

Género Terror

George A. Romero abría el melón de una saga con un filme muy modesto pero pleno de energía e imaginación, y ya no iba a soltar la presa. Sembró los años setenta de pasos tímidos entre mediometrajes y documentales, como 'The Amusement Park' y series como The Winners, más 'Los Crazies', que también se ha incluido en el ciclo de la Filmoteca. Hasta que la secuela se hizo carne y se convirtió en el punto de partida de otros títulos de semejante factura, desiguales, fechados durante cuatro décadas. Sangre, vísceras, gore y sustos no tan radicalmente sofisticados como sucedería con muchos otros títulos que llegaron después a través de otros directores. Ahora resulta entrañable ver quizás cierta ingenuidad, fachada primaria y primitiva en estos desfiles de zombis. Pero siempre reconociendo que Romero logró generar un ecosistema propio, que como en el caso de' Zombi' no oculta su parábola y metáfora simple pero contundente del sistema, de los factores raciales y las desigualdades, y el simbolismo del comportamiento humano.

Es imposible detenerse en series como 'The Walking Dead', sin apreciar la huella e influencia del cineasta independiente. El body horror y el desasosiego social y político impregnan esas capas solapadas de humor negro, muertes y un estado postapocalíptico tan juguetón como certero a la hora de crear una atmósfera. Serie B mezclada con elementos reiterativos. Horror y suspense, en cualquier caso, agitados sin descuidar la visión irónica sobre el consumismo, la parodia y la sátira. Hay un mayor cuidado formal en esta secuela, pero se echa de menos alguna pausa que acompañara a una dirección transparente donde primaban el ingenio y las hipérboles. El guion carece de la frescura de otras cintas del género, pero sin duda es aún hoy absolutamente válida su mirada sobre la sociedad fundamentada en el consumo. Un filme nihilista en el que sigue latiendo el pulso de un cineasta inteligente, con una iconografía muy clara, caso de este retrato de supervivencia.