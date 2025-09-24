El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica 'El refugio atómico'

Una idea vino a verles

Presa de muchos de sus referentes, apuesta casi todo a una premisa y un giro. Una bomba con mucha acumulación de estereotipos y poca mecha dramática

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:17

/eldiariomontanes/www/multimedia/2025/09/24/8Svzawg7u679VHxdKriCkm722w7.jpg

  • Serie El refugio atómico

  • Año 2025

  • Duración 8 episodios (55 minutos cada uno)

  • País España

  • Creadores Álex Pina y Esther Martínez Lobato

  • Dirección Jesús Colmenar, David Barrocal, José Manuel Cravioto

  • Guion Pina, Lobato, David Barrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado, Humberto Ortega

  • Música Frank Montasell, Lucas Peire

  • Reparto Miren Ibarguren, Pau Simon, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke.

  • Género Thriller distópico

  • Plataforma Netflix

Busca, como es lógico, su propio ecosistema personal. Esa construcción visual con la que edificar un relato que se asoma con ganas de contar, que ... se postula intenso y persigue al espectador en un intento de atraparlo y no soltarlo. Pero 'El refugio atómico', ambiciosa pero ahogada en su propia avidez, presumida y fragmentada en el espejo en el que se mira, parece haber vendido la piel del oso antes de cazarlo.

