Una idea vino a verles

Busca, como es lógico, su propio ecosistema personal. Esa construcción visual con la que edificar un relato que se asoma con ganas de contar, que ... se postula intenso y persigue al espectador en un intento de atraparlo y no soltarlo. Pero 'El refugio atómico', ambiciosa pero ahogada en su propia avidez, presumida y fragmentada en el espejo en el que se mira, parece haber vendido la piel del oso antes de cazarlo.

El diseño, la factura y los medios son innegables y, sin embargo, desciende muy pronto a un bucle de contrastes indefinido: confusión y entretenimiento, apariencia de gran espectáculo y fuegos de artificio, desequilibrio de ritmo y de tono y ausencia de un perfil de personajes que muestren lo más cercano a eso que llamamos personalidad.

La trama tiene abundancia de referentes y, de igual modo, está habitado por muchos replicantes estéticos y de conflictos, que remiten a ese sello de plataforma al que han contribuido a consolidar títulos como 'La casa de papel', el más evidente, pero también 'Vis a vis', 'El Hoyo' y 'El juego del calamar'.

Un batiburrillo en el que conviven, es un decir, la sombra apocalíptico, la supervivencia y lo distópico en una especie de enunciado de 'gran hermano' con spa, entre confrontaciones familiares, rizos de confinamiento y una mala gestión de enigmas, fantasmas del pasado y reiteradas y sobrantes insistencias del argumento.

El resultado de todo esto es la sensación de construcción que desaprovecha la asfixia y lo claustrofóbico, que se revela forzada en muchos casos y fallida y cansina en otros.

El otro hándicap es que tras un episodio que mantiene el tipo, deposita casi todo su engranaje en una premisa revelada que gasta y desgasta, imposible de dotar de luz al resto de una serie inflada y engolada.

Un tono de centro de gravedad permanente sobre cuestiones como la desigualdad, las diferencias de clase, la culpa y la redención, los primeros y los últimos, los elegidos y los condenados. Pero la mezcla de géneros, el golpe de espectacularidad cuando todo decae, los diálogos con chispa frente a lo más obvio solo derraman irregularidad o mediocridad.

Hay algo de culebrón, de estereotipos combatiendo las situaciones en suspenso. Llueven las subtramas sin garra y no hay paraguas dramático que cubra tanta tensión mal repartida. En uno de esos diálogos irrisorios que se escuchan, alguien dice algo así como: «Este refugio nuclear es la bomba». ¿Y la mecha?