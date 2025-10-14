El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jean Gabin en uno de sus grandes papeles.
Crítica de cine: 'La bestia humana'

Cómo iluminar lo sombrío

Casyc. Hoy. Cine Club Santander. 19.30 horas ·

Una lección de fascinación visual que perdura quizá por ese empático acercamiento al (melo)drama desnudo en el que todos nos reconocemos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 11:22

Todo es arrebato filtrado por el naturalismo del maestro. El cine siempre ha viajado en tren. De los Lumière a Buster Keaton, de 'Europa' a ... Hitchcock, de los rigurosamente vigilados a Frankenheimer. Renoir no es una excepción y su maquinista, Jean Gabin inmenso, conduce un drama que muta en melodrama con idéntico tono, con miradas expresionistas, con ese desgarro con el que asoma la condición humana y la imposibilidad de amar.

