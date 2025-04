De infancia retorcida

Ni reinvención ni transgresión. Más bien choteo para adictos slasher (ya saben, el psicópata o asesino sangriento de turno enganchado a matanzas interminables y escabrosas) ... con aire de juego macabro para zarandear un icono de la mitología infantil. Más que infancia recuperada, aquí es esa infancia retorcida, entre lo lúdico, provocador y sórdido, pero que queda en tierra de nadie.

Valoración Datos Año 2025

País EE UU

Dirección Scott Chambers

Guion Chambers, Rhys Frake-Waterfield

Reparto Martin Portlock, Megan Placito, KGreen, Peter DeSouza-Feighoney

Género Terror

Ni irónica versión ni atrevimiento gore. Mutar a Peter Pan en un perturbado sin salirse de los márgenes del subgénero tradicional resulta tan inútil como un producto más de ese cine de regla y cartabón, previsible y de receta primaria. Scott Chambers, actor curiosamente en el antecedente, 'Winnie the Pooh: El bosque sangriento', repite ahora desde la dirección ideas, si cabe llamarlas así, y hechuras para convertir en pesadilla el clásico infantil de J. M. Barrie. En realidad, estamos hablando de una etiqueta y de un compartimento estanco de factoría: el denominado universo de la infancia retorcida, creado por Rhys Frake-Waterfield, conocido como Poohniverse, entre la serie cinematográfica británica y el cine independiente de terror. Una miscelánea que ya tiene a tiro otras criaturas infantiles como Bambi y Pinocho. Pero por el momento este proyecto poco sutil y menos logrado en cuanto a sorpresas y destreza imaginativa, se queda detenido en la figura del que no quería crecer y la apelación a la fantasía por excelencia.

La supuesta Pesadilla en Nunca Jamás es una enésima incursión en el retrato del insaciable depredador. Una mezcla en este caso de 'It' y los territorios de Stephen King y el hombre del saco como referente de leyenda más cercana. La reiteración cansina es la marca de la casa y el filme no se aparta de su zona de confort y no arriesga con el fantástico, que hubiese conectado de verdad con el relato original y las sucesivas adaptaciones, bajo la bendición o no de Disney. Este universo que persigue la ruptura con el canon tendría sentido si un filme como este Peter Pan se lanzara a tumba abierta para sacar a la intemperie esa zozobra y perversión de la inocencia que esconde todo universo infantil. Por el contrario, se aferra a los tópicos de sagas trilladas (Terrifier), entre el recurso gore, sin que en ningún momento asome el vuelo libre de lo verdaderamente siniestro, secuestrado por el arrebato sórdido.