Inmersión crepuscular

Año 2025. 109 min. España. Dirección: Alberto Rodríguez. Guion: Rafael Cobos y Rodríguez. Música: Julio de la Rosa. Fotografía: Pau Esteve Birba. Reparto: Antonio de ... la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Núñez, Skone. Género: Thriller/Drama. Salas: Cinesa, Ocine y Yelmo.

Casi todo en este filme herrumbroso, de óxido y recuerdos enquistados, confluye en una inmersión metafórica y simbólica de lo crepuscular. 'Los Tigres' es un sólido, potente y muy tenso buceo de mar y redención. Ya conocida la destreza del cineasta Alberto Rodríguez para construir una puesta en escena áspera pero aferrada a la textura de los lugares –en este caso los límites entre tierra y mar, lo portuario– logra aquí trazar un relato que mira a la muerte tanto de frente como de manera esquinada. Sus protagonistas son buzos y las situaciones límite, la delgada línea entre la geografía vital y la terminal ofrece un thriller sumergido en lo dramático. Pero el factor humano, la autenticidad, los miedos invisibles, los claroscuros matizados con enérgica delicadeza tienen un reflejo magistral en Antonio de la Torre, muy bien secundado por Bárbara Lennie.

Entre 'Grupo 7' y 'La isla mínima' discurre una trama húmeda y pegajosa que lo mismo se adhiere a una sinuosos enredo criminal como se detiene en un desesperanzado retrato de desarraigo. Y entre ambos hay tiempo para la mirada social, para dejar a la intemperie las miserias laborales, mostrar esas capas de estilo que el cineasta de '7 vírgenes' nunca subraya. En este caso añade insólitas secuencias submarinas algo bastante inédito en el cine español, que ilustran ese lado oscuro de sus personajes (dentro y fuera del agua/de la vida) como criaturas varadas en sueños y en pesadillas que no acaban de definir ni el tamaño de la fragilidad ni la dimensión exacta de los deseos. Que la pareja protagonista la conformen unos hermanos, encarnados por los citados intérpretes, ofrece otros campos minados en la envolvente dramática donde el verdadero peligro reside en lo lacerante del pasado, en el sentido finalista y de perdición que desprende el relato, sin olvidar nunca la mirada social.

'Los Tigres' podría postularse por la espectacularidad dosificada de su trasfondo, pero en realidad destaca por la contención y por la habilidad para edificar un agrio pero muy cercano elogio de la sobriedad emocional y, a su vez, costumbrista. Sobrevivir en la asfixia cuando el aire se acaba y cuando los silencios son el único músculo de comunicación. Su hermoso final solo ratifica lo que ya se adivinaba antes. El poema seco y tierno que bracea entre sus aguas turbulentas. El dolor sin exhibicionismo es el pulmón donde respira y flota su gravedad permanente.