Crítica de cine 'Sin oxígeno'

Inmersión de manual

Cinesa y Ocine ·

Hay concisión e ideas claras de modo que nunca naufraga. En la asfixia la cinta del documentalista sale a flote y agarra el brazo del espectador

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 11:14

Los estereotipos están ahí, en la superficie. La marea puede traer el recuerdo de un antecedente, un documental que ahora se ha ficcionado y dramatizado. ... Y a poco que uno se dedique a bucear se encontrará con una de esas historias pegajosas, muy físicas, de las que cuanto más parecen pedir un rechazo, más cercana se nos antojan. Visualmente muy sólida, con un buen montaje e intensa en lo dramático, 'Sin oxígeno' (mucho más acertado el original, ese 'último aliento' que ya daba nombre al filme documental) desprende una pulsión más efectiva, que efectista, narrada con solvencia. Los pasajes en que se funden suspense, ritmo e incertidumbre están logrados y aunque uno supiera de antemano cómo acaba la historia de supervivencia, el cineasta Alex Parkinson hace lo posible para que ello no impida una visión límpida y transparente centrada en lo humano, en la aventura, en el plano psicológico y en esa sucesión de situaciones límite bien encadenadas.

