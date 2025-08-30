Inmersión de manual

Los estereotipos están ahí, en la superficie. La marea puede traer el recuerdo de un antecedente, un documental que ahora se ha ficcionado y dramatizado. ... Y a poco que uno se dedique a bucear se encontrará con una de esas historias pegajosas, muy físicas, de las que cuanto más parecen pedir un rechazo, más cercana se nos antojan. Visualmente muy sólida, con un buen montaje e intensa en lo dramático, 'Sin oxígeno' (mucho más acertado el original, ese 'último aliento' que ya daba nombre al filme documental) desprende una pulsión más efectiva, que efectista, narrada con solvencia. Los pasajes en que se funden suspense, ritmo e incertidumbre están logrados y aunque uno supiera de antemano cómo acaba la historia de supervivencia, el cineasta Alex Parkinson hace lo posible para que ello no impida una visión límpida y transparente centrada en lo humano, en la aventura, en el plano psicológico y en esa sucesión de situaciones límite bien encadenadas.

Valoración Datos País Reino Unido

Año 2025

Dirección Alex Parkinson

Guion Parkinson, Mitchell LaFortune, David Brooks.

Música Paul Leonard-Morgan

Fotografía Nick Matthews

Reparto Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis

Género Thriller/ Drama

Woody Harrelson sirve de gancho comercial pero la presencia del excelente actor aporta más que un guiño a la taquilla. Su personaje es sherpa y mantra de una historia a tres bandas que saca la cabeza del agua y la vuelve a sumergirse con idéntica capacidad para mantener la atención. No hay especiales sorpresas pero la rima de atmósfera, de supuesta inventiva en lo real y de realidad despojada de artificios funciona en el filme sin baches y sin resquicios. Especialmente atractivo es el primer tercio de la peripecia dosificando con inteligencia esos latidos fronterizos entre dos mundos; el de la profundidad marina, como un viaje al espacio en alusión directa, y el de la superficie. Y, de igual modo, la estructura del guion juega con el punto de vista de arriba y abajo, de la aparente seguridad y del vértigo del melodrama muy hondo.

Tensión submarina y disección de la respuesta humana a través de un relato simplificado en un buzo atrapado en el fondo del Mar del Norte. Cinta extrema sobre extremos, resuelta con esmero. Con agua o sin ella, con aire o sin él, un retrato de lo inhóspito, de soledad y de fatalidad. Hay concisión e ideas claras de modo que nunca naufraga. En la asfixia y en lo claustrofóbico la cinta del documentalista sale a flote y agarra el brazo del espectador que nada entre posibles hazañas, gestos solidarios, e imprevistos. Antes los personajes ya se habían ahogado en sus limitados perfiles. Una revisión del manual de género tan aplicada como aseada. No pidan inmersiones en la excelencia.