Lo gótico y lo innombrable. Lo oscuro y lo insondable. Lo inquietante y lo extraño. 'Suspense' –penosa manera de titular en la distribución española el ... original 'The Innocents'– es una imperecedera mirada sobre la soledad, la perversión y la represión. El relato de Henry James conoció una horma interpretativa magistral en la adaptación de Jack Clayton.

Valoración Datos Año 1961

País Reino Unido

Dirección Jack Clayton

Guion Truman Capote, William Archibald

Reparto Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs Jenkins, Pamela Franklin

Género Terror

En esos parámetros se edifica la atmósfera de una cinta que desprende una invitación a la extrañeza a través de criaturas en cuyo interior habitan tantos fantasmas como creen ver a su alrededor. El talento de William Archibald y Truman Capote permitió respetar el libro de James pero también prolongar lo sutil en la pantalla. Sugerencia, intuición, una sucesión de enigmas delicados se suceden sobre la epidermis de los personajes que piden en un silencioso grito abrir una puerta de redención. Todo entre presentimientos, sombras y secretos.

En la ambigüedad, en la frontera inasible entre la imaginación, ese magma poliédrico sobrenatural, tan pronto cercano, tan pronto ajeno, discurre siempre una ciénaga de turbación y desasosiego. Tras 'Otra vuelta de tuerca', de Henry James, cabe un denso estado de melancolía, fragilidad, sensación de provisionalidad, todo ello mezclado con un viscoso diálogo de presencias y ausencias. En la construcción de este universo de institutriz puritana, niños dotados de cierta oscura perversión en sus comportamientos y antiguos criados muertos, lo inquietante está instalado desde el principio en el interior de todas las criaturas, visibles e invisibles, con cuerpo o volátiles. «Aquel aire indescriptible de no saber nada de las cosas de este mundo, fuera del amor». De la novela, al fondo, y de la película, Amenábar construyó la estimable 'Los otros'. Lo enfermizo en 'The innocents' es más notorio que el terror; lo íntimo amenazado conlleva más espanto que lo ignoto. La pérdida de la inocencia, la sexualidad soterrada e insinuada, el mundo susurrado alimentan esa desembocadura hacia el horror a través de un espinoso camino de sospechas que también debe cruzar el espectador. Se revela el juego entre lo que se oye y se intuye, lo que se dice y lo que realmente se quiere callar. El vértigo primario se halla no tanto en lo sobrenatural como en esa soledad existencial y sin tiempo de esta geografía atávica. Fascinación y repulsión dialogan sin eludir un verso suelto ni ese campo minado de visiones, apariciones y sueños entre la inocencia y la perversidad.