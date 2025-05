La intriga como trazo

Lo importante es que no huele ni a ejercicio de estilo ni a oportunismo. Que modula tonos y tempos para mutar la gramática y los ... códigos del documental en un caleidoscopio con esencia de thriller y autenticidad testimonial.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Álvaro Longoria

Guion Ana Barcos Artacho, Marisa Lafuente

Género Documental

Triunfa la mirada y ya que hablamos de pintura y de cine, de arte e imagen, todo parece conjugarse de forma cómplice en busca de la ansiedad de revelación (el verdadero lienzo y marco): la de tener delante un cuadro de Caravaggio. 'The sleeper (El durmiente)' es un documental con textura que va macerando las voces, los descubrimientos pausados pero nerviosos, la competición, los planos y esa composición, casi paralela o al unísono, entre el milagro de la belleza y la inmersión en el mercado del arte. El santanderino Álvaro Longoria, aunque conocido por la faceta de productor, fundador de Morena Films, es un veterano en sus incursiones en el mundo documental. Es obvia la huella de estilo, la fidelidad a una construcción, la claridad y transparencia y su fe en el hecho de contar.

El cineasta de 'The Propaganda Game', o 'Tequila: sexo, drogas y rock & roll', plantea su particular trazo para posar en pantalla el retrato del coleccionista incandescente, encendido desde que accede a la primera pista en busca de la pintura perdida. Longoria logra que el cuadro vaya creciendo ante los ojos del espectador con la misma materia prima del enigma que subyace en toda gran pintura y con ese tacto casi inasible de no querer saber del todo si lo que se nos presenta es falacia o verdad. Como el propio cuadro, falso o auténtico. Como la propia vida, impostura o intensa querencia emocional. Las voces abarcan ambición, astucia, ignorancia, perplejidad y asombro, en una cartografía entre la curiosidad y lo azaroso. La obra que vertebra el filme, solapando acertadamente creaciones (vemos lo que otros ven o creen haber visto ante el cuadro), es 'Ecce Homo', durante años colgada en el salón de una familia madrileña. A partir de ahí, el productor de 'Comandante' de Oliver Stone, disecciona con una capacidad de síntesis pegadiza y seductora. Los interrogantes casi son los mismos al principio que al final porque el filme parece más interesado en el magnetismo, en crear una atmósfera de ilusión y de sonambulismo. El claroscuro del pintor canalla y revolucionario distrae al espectador de lo verdaderamente importante: ese magma de actores, factores, papeles y componentes del mercado del arte salivando ante el descubrimiento. Un viaje, una odisea, al cabo la mirada cinematográfica sobre un pintor que inventó una luz.