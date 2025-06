NI lava ni erupción

Entre lugares comunes y ese intento de culebrón tórrido no cabe tiempo para la sutileza, la insinuación ni la piel fina

Guillermo Balbona Santander Lunes, 30 de junio 2025, 12:24

Mejor no ironizar ni jugar con los títulos (cambiar un por el) porque Malcolm Lowry se enfadaría mucho. Chistes aparte, si se trataba de dedicar ... un culebrón anacrónico con guapo al frente para contar una historia de altura, no ha habido lava suficiente. Y si, tal vez, se buscaba un ejercicio cocido con ingredientes, más de algoritmo que de verso libre, entre lo catastrofista, el romanticismo con libro de instrucciones y la aventura de turista poco accidental, no existe erupción alguna.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Martín Cuervo

Guion Cuervo, Irene Niubo

Reparto William Levy, Maggie Civantos, Adriana Torrebejano, Fabiola Guajardo

Género Drama Romántico 'Bajo un volcán', con una mirada muy laxa, puede valer para un selfi a las puertas de un escape room. El cineasta Martín Cuervo, todo hay que decirlo, no se pone pretencioso y no trata de dar Volcano por desastre. El filme es medido en todas sus peligrosas evocaciones. Siempre parece remitir a otro y otro título dentro de una tradición donde todos los estereotipos posibles están presentes. Esos pronósticos melifluos que suelen desembocar en situaciones al límite; y esas relaciones frías y distantes que acaban volcánicas (lo siento). En ese paralelismo entre focos activos, bomba, caldera y cenizas y el magma de las pasiones humanas, el filme protagonizado por Maggie Civantos (merece mejores papeles), William Levy y Adriana Torrebejano, tenía muchas posibilidades de crecer en una comedia romántica o en una desaforada efervescencia. 'Bajo un volcán' se queda en tierra de nadie a la hora de agitar todo lo que se mueve alrededor de ese capitán y piloto que recala en Tenerife con pinta de mantener un duelo con el volcán de Garachico. Buena factura, guiños inevitables a la iconografía estadounidense del género y también al público potencial latinaomericano, dada la presencia del actor cubano. Por contra, el riesgo es mínimo, los medios no alcanzan a visualizar uno de los grandes rostros vivos de la naturaleza y Cuervo, director de 'Con quién viajas' y 'Todos lo hacen', se queda muy pronto sin efusividad. Entre lugares comunes y ese intento de culebrón tórrido, en ambos sentidos, no cabe tiempo para la sutileza, la insinuación, la piel fina. La densidad del contexto colisiona con la superficialidad de personajes que parecen anticipar lo que deparará el guion que parece haberse quemado antes del sarpullido y la voladura. Nunca sobra el homenaje a los funcionarios anónimos que arriesgan su vida, pero a veces al filme se le olvida ese vértigo que toda ficción debe tener en su entraña.

