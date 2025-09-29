Luminosa resistencia
Cinesa y Embajadores Santander. ·Cesc Gay y Sola vuelven con una rotunda radiografía, irónica y elegante, con una excelente Nora Navas. Una película inteligente, sutil y elegante
Santander
Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:06
Hay algo adulto, sereno y luminoso en esta radiografía coral, a la vez que retrato de la fragilidad, la soledad, la ilusión o la necesidad ... de amar. Es una comedia inteligente donde lo fugaz, la comicidad y la levedad se revelan tan inherentes a las criaturas que la habitan, que se antojan tan ligera como trascendente. Y lo más importante: trata al espectador con respeto. Los personajes femeninos vencen en atractivo a los hombres, y los contrastes, los diálogos, los sentimientos y reflexiones colisionan, se reconocen, confrontan o se diluyen siempre con un tono que otorga una extraña sinceridad a la que vemos en pantalla.
Año 2025
País España
Dirección Cesc Gay
Guion Gay y Eduard Sola
Reparto Nora Navas, Rodrigo de la Serna, Juan Diego Botto, Àgata Roca
Género Comedia romántica
No hay afectación, no caben concesiones ni confusiones en este juego de parejas que nunca cae en la tentación de la banalidad y lo estereotipado. Cesc Gay vuelve a demostrar su capacidad para crear un territorio definido, muy cuidado, que mima a sus personajes y en el que se mece al espectador gracias a un flujo de gente que, como el buen periodismo, cuenta a la gente lo que le pasa a la gente. En este caso, 'Mi amiga Eva', tras un preludio en Roma sitúa el epicentro de la comedia en Barcelona, y traza un sólido trayecto de encuentros y desencuentros, de azares y búsquedas a medio camino entre 'Truman', 'En la ciudad' y 'Sentimental', títulos excelentes, siempre marcados por el tono generacional, la sutilidad y complejidad.
Un cine que nunca baja la guardia y que huye de las zonas de confort en busca de náufragos que se hacen preguntas, que no dan nada por hecho y empapan de dudas sus sentimientos a la intemperie. Y Gay, con Eduard Sola en la escritura compartida, lo transmite todo desde la ironía, desde una naturalidad que evita el decir solemne para mostrar con madura caligrafía ese catálogo de mentiras, de autoengaños, de rupturas y roturas, de traiciones leves y afectos débiles. Al cineasta de 'Una pistola en cada mano' le basta una cena en la que coinciden varias parejas protagonistas y una frase para agitar eso que llamamos normalidad. Nora Navas, eje magistral de todos los componentes de un engranaje invisible, es la Alicia de esta historia empeñada en cruzar puertas que se pensaban cerradas y decisiones y reacciones que se creían olvidadas. Salvo un cierto solapamiento de finales posibles e imposibles, 'Mi amiga Eva' rebosa cercanía, elegancia y hasta una celebración de lo que supone el duelo entre el escepticismo y la fe en amar y ser amado. Un retrato de resistencia a modo de elogio del enamoramiento, sea desastre o alegre conmoción.
