Fotograma del filme de Cesc Gay.
Crítica de cine: 'Mi amiga Eva'

Luminosa resistencia

Cinesa y Embajadores Santander. ·

Cesc Gay y Sola vuelven con una rotunda radiografía, irónica y elegante, con una excelente Nora Navas. Una película inteligente, sutil y elegante

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:06

Hay algo adulto, sereno y luminoso en esta radiografía coral, a la vez que retrato de la fragilidad, la soledad, la ilusión o la necesidad ... de amar. Es una comedia inteligente donde lo fugaz, la comicidad y la levedad se revelan tan inherentes a las criaturas que la habitan, que se antojan tan ligera como trascendente. Y lo más importante: trata al espectador con respeto. Los personajes femeninos vencen en atractivo a los hombres, y los contrastes, los diálogos, los sentimientos y reflexiones colisionan, se reconocen, confrontan o se diluyen siempre con un tono que otorga una extraña sinceridad a la que vemos en pantalla.

