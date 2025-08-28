El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La cudadrilla de la secuela de 'Tipos malos'
Crítica de cine 'Los tipos malos 2'

Mantener más que el tipo

Cinesa, Yelmo y Ocine ·

Una cuidada animación sin ser cargante ni ampulosa. Un divertimento que parte de no perder de vista el original y una frescura que garantiza el entretenimiento

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:01

Otras entregas de animación recientes, por no hablar de franquicias asentadas y bendecidas, están muy por debajo de 'Los tipos malos' que, sin hacer mucho ... ruido, presenta una secuela inmaculada en lo visual y sólida a la hora de las comparaciones. Su historia, de lo pequeño a la sobredimensionado, de la tierra al espacio, de lo animal humano, juega muy bien la baza del entretenimiento y se regodea en esos vasos comunicantes de buenos y malos, del bien y del mal. Hay respeto por el espectador con un guion nada ligero y un ritmo muy ad hoc a las situaciones. Es cine familiar pero sin excesos facilones ni abuso visual para cubrir naderías habituales.

