Mantener más que el tipo

Otras entregas de animación recientes, por no hablar de franquicias asentadas y bendecidas, están muy por debajo de 'Los tipos malos' que, sin hacer mucho ... ruido, presenta una secuela inmaculada en lo visual y sólida a la hora de las comparaciones. Su historia, de lo pequeño a la sobredimensionado, de la tierra al espacio, de lo animal humano, juega muy bien la baza del entretenimiento y se regodea en esos vasos comunicantes de buenos y malos, del bien y del mal. Hay respeto por el espectador con un guion nada ligero y un ritmo muy ad hoc a las situaciones. Es cine familiar pero sin excesos facilones ni abuso visual para cubrir naderías habituales.

Valoración Datos País EE UU

Año 2025

Dirección Pierre Perifel, JP Sans

Guion Elisa Bell, Jessica Bendinger, Greg DePaul

Libro Aaron Blabey

Música Daniel Pemberton

Género Animación / comedia

Una cuidada animación sin ser cargante ni ampulosa. Un divertimento que parte de no perder de vista el original y de mantener el perfil de los personajes con una frescura y vitalidad que garantizan el entretenimiento. No siempre sucede pero que mantenga al frente al mismo cineasta, Pierre Perifel, apoyado en JP Sans –que ya dirigió el cortometraje de 'Pequeñas mentiras y coartadas'– permite que las neuronas audiovisuales y la empatía y complicidad entre ambas entregas sean casi una, y propicien alentar la tentación de una continuidad casi asegurada a la saga. 'Los tipos malos 2' muestra sus querencias y homenajes cinéfilos particulares; se suma al clima de conspiraciones; posee un toque de 'Misión imposible' y otro de disparate de ladrones (Ani-malotes) con ganas de redención y muchas tentaciones. Desde persecuciones a detalles, desde una mirada divertida y simpática a otra no exenta de reflexión, y envuelta en un esmero en el encaje de muchos factores, desde la banda sonora a los diálogos.

Es el perfil y la silueta de las criaturas jugando con esa mezcla de animal y humano que se extiende de principio a fin, sin apenas baches y todo ello fruto de una agitada combinación de montaje y expresividad. Es gráfica pero con poso, ágil y lúdica y no pierde el tiempo del metraje ni los tempos de su propia narración, gags, sorpresas o incluso su mirada social de unos personajes en la frontera de lo marginal y la integración. La amistad, el sentido del humor, el paso de lo cotidiano o cercano al espectáculo exterior son elementos que aportan encanto porque existe coherencia desde el fundamento al objetivo. Todo es suficientemente dinámico como para no caer en sofisticaciones ni giros forzados. Lobo, Serpiente y los demás. Una cuadrilla que roba imágenes de forma estilizada y acelerada.