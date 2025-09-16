El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal.
Crítica de cine: 'Eddington'

Mascarillas y espejos

A modo de wéstern pandémico, el inclasificable Ari Aster, con la conplicidad de Phoenix, se marca una sátira demoledora sobre la sociedad USA

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:32

Es desmesurada, excesiva, sobrada para lo bueno y lo malo, una sucesión solapada de hipérboles que zarandean a través de un rumbo que el espectador ... nunca espera. Pero tras el disparate aparente que supone la iconografía de 'Eddington' se halla la firma de Ari Aster, uno de los cineastas más singulares del presente. 'Midsommar' y 'Hereditary' constituyen dos rotundos ejemplos de su potencia visual, de esa facilidad de contagio para deslizarse por capas de violencia y situaciones inquietantes.

