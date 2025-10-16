Maura vence a lo grotesco

Posee ese regusto de sadismo lúdico, de juguetona y enredadora trama que evita quedarse en un solo género. Es thriller de terror y pulso gótico ... sobre lo cotidiano con dama mayor y Mayor dentro. Pero el apunte prometedor, los minutos iniciales sustentados en una ansiedad y en una extraña atmósfera le duran poco al cineasta argentino Martín Mauregui.

Valoración Datos Año 2025

País Argentina

Dirección y guion Martín Mauregui

Reparto Carmen Maura, Daniel Hendler, Olivia Nuss

El filme empieza y termina en el recital que marca Carmen Maura. Una actriz que es capaz de volver sobre sí misma, que convierte cada trabajo en una representación que nunca parece ajena ni apropiación. Si este verano el cine español celebraba el 25 aniversario de 'La comunidad' de Álex de la Iglesia, el papel enérgico, sutil, sibilino incluso de Maura en la cinta vecinal del cineasta bilbaíno tiene algunos paralelismos con el que encarna en 'Vieja loca'. La actriz, que acaba de cumplir 80 años, mantiene ese duelo con cada personaje y aquí se apodera de la historia que se diluye en la dirección del cineasta ligado a 'Elefante blanco' y 'Leonera'.

El retrato de mujer senil que, a priori, propicia sorpresas, se estanca con facilidad y solo la presencia de Maura permite sostener el rizo que juega con el suspense, el borde de lo gore y la estancia cerrada. La claustrofobia y lo opresivo priman en la función, una especie de 'Misery' con monstruo dentro, que no logra una definición clara y contagiosa en torno al misterio zarandeado por redundancias y efectismos. El director, también vinculado a 'Carancho', apadrinado por J. A. Bayona, opta por la historia de escenario único y siniestro pero vertebrado por un latido político que no debe desvelarse. Polanski no está muy alejado de la trama y el deseo de Mauregui, especialmente de 'La muerte y la doncella' que el director polaco rodó en Galicia con Sigourney Weaver y Ben Kingsley. 'Vieja loca', con Daniel Hendler meciéndose en Maura, discurre en un terreno de arenas movedizas, entre el pasado, lo confesional y la tortura, pero sin la suficiente intensidad. Incluso los vasos comunicantes entre cuestiones como vejez, locura y obsesiones, con los tonos de comedia negra, lo tragicómico y lo grotesco, carecen de equilibrio y de poso. La teatralidad inevitable está envuelta en artificio. Mauregui, conocido sobre todo por su labor de coguionista en las citadas películas de Pablo Trapero, se zambulle en la reiteración, desaprovecha la idea fundacional y se mueve en lo convencional confiando todo en Maura. Falta algo deslumbrante en lo oscuro.