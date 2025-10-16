El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carmen Maura en 'Vieja loca'.
Crítica de cine: 'Vieja loca'

Maura vence a lo grotesco

Cinesa. ·

La teatralidad inevitable está envuelta en el artificio. El director se zambulle en la reiteración, desaprovecha la idea fundacional y se mueve en lo convencional

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:08

Comenta

Posee ese regusto de sadismo lúdico, de juguetona y enredadora trama que evita quedarse en un solo género. Es thriller de terror y pulso gótico ... sobre lo cotidiano con dama mayor y Mayor dentro. Pero el apunte prometedor, los minutos iniciales sustentados en una ansiedad y en una extraña atmósfera le duran poco al cineasta argentino Martín Mauregui.

