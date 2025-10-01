El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen del filme en el que debuta Seth Worley.
Crítica de cine 'Sketch. Cuidado con lo que dibujas'

Un monstruo viene a dibujarme

Cinesa y Ocine ·

Es un lúdico cuaderno de campo visual, irregular pero con intención, que maneja con respeto y criterio las colisiones entre el mundo infantil y el adulto

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:44

Se asemeja a un filme de animación a medias y a una aventura fantástica que no acaba de vibrar. Maneja buenas ideas, resuelve con soltura ... los conflictos y colisiones entre valores y atrevimientos, posee una buena factura visual, aunque requería de más medios, y tiene la justa medida de tempo y tono para no descarrilar. No es la originalidad lo que otorga cierto peso a 'Sketch', el título en español aderezado con un sobrante 'Cuidado con lo que dibujas'. Las imágenes son o deben ser suficientemente explícitas como para no tener que masticar intencionalidades y definiciones. o la falta de ambas.

