El músculo afectivo

Algunos andan distraídos con sus diatribas y disecciones sobre el romanticismo. 'Materialistas' solo lo entiende en una dirección, resbalando por una supuesta ironía sobre el ... capitalismo rampante, sin apenas hondura y mucho menos reinvención de esa comedia. Afortunadamente hay otras miradas menos superficiales y más profundas que ese romanticismo 3.0 de salón y clasismo. Un discreto drama familiar nórdico basta para zarandear devaneos y lúdicas ligerezas.

Valoración Datos Año 2025

País Dinamarca

Dirección Jeanette Nordahl

Guion Jeanette Nordahl, Rasmus Birch

Reparto Trine Dyrholm, David Dencik, Johanne Louise Schmidt, Luna Fuglsang Svelmøe

Género Drama

'Volver a ti' viaja del desamor al amor, intercambia fluidos de redención y cariño, se interroga con seriedad sobre la velocidad y el equipaje de los afectos y persigue, más allá del melodrama, ese lugar nunca ideal pero donde una mirada cómplice puede significar una reconstrucción. Jeanette Nordahl une forma y fondo, pasado y presente, tiempos obligados a renovarse a la hora de retratar a una pareja que decide su ruptura y que el azar del drama conlleve una vuelta de tuerca. La pregunta que subyace a cada paso, en cada decisión, en cada duda es la de dilucidar en qué consiste amar, dónde habitarlo, cuáles son sus límites y qué o quiénes trazan las fronteras entre la vivencia y el desastre.

La cineasta de 'Wildland', en su segundo largometraje, cuenta cuando tiene flaquezas, con una coartada que garantiza solidez: su pareja protagonista, Trine Dyrholm y David Dencik, que sin almíbar ni hipérboles refuerza la concisión, la pausa cuando toca y la elocuencia cuando las palabras de más pueden arruinar lo importante, aquello que no llega a decirse, o aquello otro que no encuentra manera de expresarse. El drama además es detallista, íntimo, sin desnudos sentimentales exagerados y con un controlado recorrido psicológico. El filme danés no se recrea en el desgaste en el que están inmersos sus protagonistas, y apuesta por una mirada moderada, tensa pero sin desgarros facilones, dejando siempre un resquicio donde el espectador puede valorar, juzgar si acaso, las decisiones, las distancias entre lo que se hace y se siente, las líneas rojas entre la compasión y la frustración. El ajuste de cuentas aplazado, la caricia recuperada, amargura y rencor, resistencia y concesión emocional. El (des)equiibrio entre lo físico y lo sentimental, entre la ternura y el abrazo y el resentimiento refleja los mejores momentos del filme. De lo complejo y de lo inesperado, de lo delicado y esperanzado, asoma todo el patetismo y toda la grandeza. Al menos, aquí, lo único sofisticado es calibrar el peso del compromiso.