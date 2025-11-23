El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Caleb Landry Jones es Drácula en esta nueva versión.
Crítica de cine 'Drácula'

Necesitado de transfusión

Cinesa y Ocine ·

Un festín visual alocado y caótico, también voluble y antojadizo, que dibuja un vampiro tan perfumado que pierde su romanticismo y su mordedura gótica

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 11:38

Comenta

A estas alturas de la película, expresión idónea para la filmografía de Luc Besson, el director de 'El quinto elemento' puede sembrar la pantalla de ... dinamita o de flores con espinas. El suyo es un cine de arrebatos a veces calculadoramente sugerente y otras tan anárquico como caprichoso. En su incursión ilustrada del mundo de Bram Stoker hay ejemplos de todo ello en un vampírico festival visual tan alocado como voluble y antojadizo. De esa deslumbrante huida a caballo sobre la nieve a las escenas donde maquillaje y efectos se hacen bola, uno asiste más embobado que sorprendido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Torrelavega, Santillana, Cartes y Suances abrirán la Navidad en Cantabria
  2. 2

    Iberia y otras cinco aerolíneas cancelan sus vuelos comerciales a Venezuela tras las advertencias de EE UU
  3. 3

    Prohibido conducir sin permiso por las calles peatonales de Torrelavega
  4. 4

    La nueva trastienda de Mercadona en Cantabria
  5. 5

    «Tengo más claro quién soy como persona gracias al alpinismo»
  6. 6

    Una manada de lobos devora seis ovejas a 500 metros de la iglesia de Santibáñez
  7. 7

    Campoo y Liébana siguen cubiertas de un manto blanco, mientras sube la temperatura en el litoral
  8. 8

    Malestar e inquietud entre los opositores de Cantabria afectados por el cambio de Educación
  9. 9

    Los docentes exigen al Gobierno que aclare si habrá subida salarial en Justicia y Sanidad si no hay Presupuestos
  10. 10

    Estética, barberías, gimnasios y gastronomía, la nueva generación del comercio en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Necesitado de transfusión

Necesitado de transfusión