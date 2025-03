De Niro versus De Niro

Guillermo Balbona Santander Miércoles, 26 de marzo 2025, 15:02 Comenta Compartir

Valoración Datos Película The Alto Knights

Año 2025

Duración 122 minutos

País Estados Unidos

Dirección Barry Levinson

Guion Nicholas Pileggi

Música Dave Fleming

Fotografía Dante Spinotti, Brian Dzyak

Reparto Robert De Niro, Debra Messing, Cosmo Jarvis

Género Drama, Intriga

Salas Cinesa y Ocine

A Barry Levinson (Rain man) no se le ha olvidado hacer cine. Pero la elegancia, el academicismo y las ganas de contar una historia de ... nada valen si uno se sitúa en la zona de confort más absoluta, en la falta de riesgo y en una narración tan trillada y engolada, exenta de fuerza y asfaltada por estereotipos. Y del otro lado tenemos a Robert de Niro, octogenario, capaz de haber dejado en la pantalla algunas de las mejores interpretaciones de la historia, pero también de deambular sin brújula por títulos mediocres, papeles patéticos y meros artefactos para engordar la chequera. Entre un extremo y el opuesto algún que otro acierto. Ahora parece querer redimirse de las veleidades de la última etapa pero sin que el terreno elegido, el que mejor conoce y el más fácil, puedan suponer una resurrección sorpresiva. En lo último de ambos,'The Alto Knights', Levinson arranca tarde, cae en la confusión, y de Niro no sale bien parado de hacer un doble papel del que el espectador queda empachado. A esta doble presencia, encarnando a dos gánsteres de la vieja escuela, Frank Costello y Vito Genovese, hay que sumar su reciente desembarco en Netflix en una nueva miniserie en la que quien fuera protagonista de 'Taxi driver', encabeza el thriller político 'Día cero (Zero Day)'. Levinson recobra un ecosistema, el de los mafiosos con cierta mirada singular, que ya abordó en 'Bugsy' con Warren Beatty y de forma más colateral en 'Sleepers'. Un regreso, más que una vuelta de tuerca, al mundo codificado del hampa, sin que en este caso obtengamos alguna aportación o resquicio de originalidad y ruptura en la hendidura que trata de aplicar sobre el poder y sus aristas. Lo cierto es que tras 'The Alto Knights', habitan nombres que hubiesen merecido al espectador algún deslumbramiento y no una anodina travesía (con sus hechos reales de fondo) y continua sensación de deja vu. En su entraña pululan el productor de 'Uno de los nuestros', Irwin Winkler, la querencia por crear una prótesis de 'El irlandés', o Nicholas Pileggi en la escritura. El juego de espejos Costello/ Genovese y el espejo roto que enfrenta a De Niro con De Niro es una buena idea pero manifiestamente esbozada con desgana. Sobra pose y falta tensión. De Niro está sobrado pero tampoco se desprende la energía que justifique la dualidad actoral ni asomarse la tragedia humana. Incluso decisiones como envolver todo en un flashback y cierta querencia documental no permiten crecer el sentido del proyecto. Hay guiños clásicos pero no se encuentra el acicate ni el gancho. Triunfa lo cansino y perezoso.

