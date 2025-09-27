Oficio con fisuras

Es fruto de una curiosa miscelánea tanto dentro como fuera de la pantalla. Híbrido de oficio, con factura, metraje y condensación ad hoc a la ... trama, lo que se agradece, está resuelto no obstante con eficacia pero sin la contundencia que pedía su visceral enredo de venganza. Primero es una ópera prima un tanto falsa dado que es cierto que supone el debut en la dirección del mexicano Luis Gabriel Beristáin, pero su trayectoria como operador, responsable de la dirección de fotografía de filmes como las secuelas de 'Blade' y el filme 'Viuda negra' revelan un cuidado y elegancia visual que queda patente en muchas escenas del singular título 'Ya no quedan junglas'.

Valoración Datos País España

Año 2025

Director Luis Gabriel Beristáin

Guion Juma Fodde

Novela Carlos Augusto Casas

Fotografía Javier Salmones

Reparto Ron Perlman, Megan Montaner, Hovik Keuchkerian, Karra Elejalde

Género Thriller

La mezcla de nacionalidades, de citas visuales, de referencias, de estereotipos también, muchas veces consigue compensar ese inventario copioso aunque el resultado no elude el desequilibrio. El drama personal y la venganza no quedan lejos ni mucho menos de una gran parte del thriller de moda que alimenta las plataformas. El modelo es claro y reiterativo: una estrella al frente, una historia que propicia la acción (algo limitada), un muy esquemático conflicto interior que no hace ascos a la voz en off y un toque de poso de cine europeo, a lo polar francés. Todo ello sin que falten factores con los que agitar el cóctel. La escupidera del thriller alberga corrupción, sangre, secretos muy oscuros, mentiras, narcotráfico y eso que llamamos bajos fondos, por situarlo por la calle del medio, aunque últimamente sean casi todos muy altos bajos fondos. El debutante Gabriel Beristáin, con Ron Perlman al frente poniendo dureza a lo duro, y rodeado de un puñado de buenos actores españoles, construye uno de esos ecosistemas al límite que funcionan con manual al uso, a base de golpes de luces y sombras más que de efecto, pero que no puede solventar las fisuras de un guion endeble.

Destella en ocasión su brillo de serie B que cubre precisamente los tiempos fallidos. Chirrían los tonos y contrastes de algunos personajes como piezas desencajadas dentro de una película que hubiese necesitado más poso e intrahistoria frente a subtramas y urgencias. Eso sí, la pareja Perlman/ Elejalde invita a adentrarse en la Parte Vieja de San Sebastián como sombras de otras batallas. Donde no llega la escritura de la historia ya lo ha hecho antes la poderosa intensidad de la fotografía. Un filme de escenarios con personalidad visual y, a veces, personajes dentro.