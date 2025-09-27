El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Ya no quedan junglas'

Oficio con fisuras

Cinesa y Ocine ·

Un guion endeble y desconcertante evita que el debut de Beristáin suene a verdad. Su personalidad y elegancia visual compensan los devaneos narrativos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 11:43

Es fruto de una curiosa miscelánea tanto dentro como fuera de la pantalla. Híbrido de oficio, con factura, metraje y condensación ad hoc a la ... trama, lo que se agradece, está resuelto no obstante con eficacia pero sin la contundencia que pedía su visceral enredo de venganza. Primero es una ópera prima un tanto falsa dado que es cierto que supone el debut en la dirección del mexicano Luis Gabriel Beristáin, pero su trayectoria como operador, responsable de la dirección de fotografía de filmes como las secuelas de 'Blade' y el filme 'Viuda negra' revelan un cuidado y elegancia visual que queda patente en muchas escenas del singular título 'Ya no quedan junglas'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

