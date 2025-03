Padres intermitentes

Guillermo Balbona Santander Domingo, 23 de marzo 2025, 12:44 Comenta Compartir

Valoración Datos Película Los Aitas

Año 2025

Duración 88 minutos

País España

Dirección Borja Cobeaga

Guion Cobeaga y Valentina Viso

Música Arantzazu Calleja

Fotografía Bet Rourich

Reparto Quim Gutiérrez, Juan Diego Botto, Iñaki Ardanaz, Mikel Losada

Género Comedia

Salas Cinesa y Yelmo

Su armazón, la escritura de un guion excelente y sus intérpretes, todos remando en pro de lo coral antes de que la ciaboga ayude o ... no en la champa final, son los factores que sostienen 'Los aitas'. Sencilla, que no superficial, emotiva en detrimento de una hondura que esboza en muchos momentos, lo cierto es que se dejar ir y la comedia leve, nostálgica y blandita, incluso naif, vence a un poso amargo que, paradójicamente, es lo mejor del filme. Borja Cobeaga, excelente creador de series como 'No me gusta conducir' y 'Vamos Juan', en ocasiones en el tándem que forma con Diego San José, vuelve a la cartelera justo cuando mediáticamente se habla de la última e irregular serie de ambos, 'Su majestad' (Prime Vídeo). 'Los aitas', que tiene como preludio imágenes de Juantxu Rodríguez, el fotógrafo de la UIMP asesinado por el ejército de EE UU durante la invasión de Panamá, es una road movie de familias desestructuradas (de algún modo todas los son) que viaja en el espacio y en el tiempo entre dos hechos coincidentes en lo biográfico y en lo histórico: la crisis de la reconversión industrial de la Margen izquierda y la caída del Muro de Berlín.

Aunque es obvia la capa irónica de Cobeaga cuando aplica el humor en su retrato de las relaciones paternofiliales (nada que ver con el reiterativo y cansino lugar común de los filmes de Santiago Segura), se echa de menos una mayor agitación y explotación del guion cuando muestra la impotencia, también algo de nobleza, el conformismo y el patetismo de esos aitas y su cierta atmósfera de inevitables perdedores azuzados por sus hijas. Precisamente la comedia alcanza sus mejores momentos cuando se aparta de ese trayecto lineal de un viaje del País Vasco a Alemania, ternurista e ingenuo. Cobeaga retrata dos o tres paradas, a modo de solos en una partitura un tanto monocorde, que resultan ser encuentros padre /hija cargados de verdad, los cuales rezuman una delicada amargura. De la periferia ochentera de Bilbao, de herrumbre, humo, sangre y paro, Borja Cobeaga extrae pinceladas inteligentes para su silueta de época, pero se antojan insuficientes. Entre el espejo y el espejismo, 'Los aitas' es comedia popular honesta que el cineasta de 'Pagafantas' domina con solvencia. Otra cosa es si esta esmerada y cuidadosa utilización de los detalles (ese VHS como guiño vertebrador) hubiera merecido insuflar más potencia narrativa a su velada tristeza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión