Parejas asimétricas

Guillermo Balbona Santander Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:13

Dualidad. Doble pareja. Dobles parejas. Un aseado retrato de superficialidad emocional sobre infidelidades, asuntos pendientes que regresan del pasado, celos y obsesiones. Es drama disfrazado de thriller y es thriller sentimental embutido en una enredadera de sospechas, venganzas , fragilidades e incógnitas de amor y desamor.

Valoración Datos Año 2024

País Francia

Dirección Anne Le Ny

Guion Axella Cachman y Le Ny

Reparto Omar Sy, Elodie Bouchez, Vanessa Paradis, José García

Género Drama

Lo de 'Acosada' como título en la distribución española es más fallido que la propia película. Además de abusar de un epígrafe que ya ha designado a muchas películas, sugiere y anticipa una situación que ni de lejos es la columna vertebral del filme. Aquí nada ni nadie mece la cuna. Solo la necesidad de cuestionar cuáles son los límites de un compromiso, o hasta qué punto se deben hacer visibles las confrontaciones y competiciones sobre las dimensiones del amor.

Este thriller doméstico es interesante pero blando, diluido, desmayado, de alguna manera engañoso. Por no salir de los renglones del cine francés, donde se enmarca la película de Anne Le Ny, uno intenta imaginar lo que los Chabrol o Louis Malle hubiesen hecho con semejante material. 'Dis-moi juste que tu m'aimes' (Acosada) es meliflua, se queda en el planteamiento, se deja resbalar sobre la epidermis de la piel de sus personajes y los sentimientos que merecían mayor hondura: la redención, la disección de un despecho, lo afilado del amor posesivo, las relaciones basadas en algún tipo de poder... A excepción de Omar Sy, que parece que pasaba por allí, estrella del cine del país vecino, pero aquí distraído (personaje y actuación), lo cierto es que Élodie Bouchez, especialmente, y José García sostienen la función con una lección de entereza, de firmeza a la hora de defender a sus respectivas criaturas. Con paciente profesionalidad y honestidad la cineasta de 'El peso de la duda' firma una cinta que se ahoga en sus diversas subtramas, giros y enredos, los cuales acaban por parecer un inventario de otro guion, difícil de encauzar y pendiente de un tono y de un ritmo que se encuentra atrapado por acumulación. Además de falta de energía la cinta es frustrante porque elude los conflictos cuando merecían más atención para desentrañar el valor y la intensidad de los sentimientos. Sin embargo opta por centrarse en un perfil de vulnerabilidad tan manido como corto de drama. Del boceto atractivo se pasa a un poco creíble juego de suspense, exento de fondo. Máxime cuando hablamos del abismo.