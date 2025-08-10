El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Crítica de cine 'Karate Kid legends'

Patadas de nostalgia

Cinesa, Yelmo y Ocine ·

Una descarada operación, acelerada y muy prefabricada, para vincular a los jóvenes especctadores a la leyenda con una trama adolescente sin sorpresas

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Domingo, 10 de agosto 2025, 11:17

Secuela con guiños generacionales, su clara intención es enganchar la aureola de fenómeno, para muchos inexplicable, con los espectadores más jóvenes. Si se despoja de ... sus nombres de referencia y de esa atmósfera hereditaria, el filme es una estudiada mezcla de comedia dramática adolescente donde la pizza se combina con el acoso escolar, y las fricciones pandilleras con artes marciales y amistades. 'Karate Kid: Legends', en este sentido, no abusa de metraje, va al grano y deja que la nostalgia entre por las rendidas y los muchos agujeros negros de una entrega que busca ser una simple, pero poco refrescante, y simpática nadería. Los personajes de Jackie Chan y Ralph Macchio que deberían ser los eslabones de la saga son presencias anecdóticas y el filme se desmaya hasta convertirse en mero artefacto de esencias adolescentes.

