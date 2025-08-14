El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Miren Ibauguren y Susi Sánchez en un episodio.
Crítica de cine: 'Los sin nombre'

Pérdida y trauma

Serie. Movistar Plus + ·

Resulta atractivo distanciarse de la novela original y sacudirse la película. Su reparto, con buenos secundarios, y su solidez narrativa compensan los excesos

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:27

En la oquedad, en el silencio, en el susurro esta historia tiene su cobijo de género, su atractivo, su imán para crecer, si se afronta ... con talento, entre lo psicológico, lo intrigante y, por supuesto, impregnada de todo ese terror que desprende lo inasible. Sin nombre, sin asideros, sin nada tangible, el trayecto puede ser cautivador en lo formal tanto como sugerente y turbador en lo extraño.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  3. 3

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  4. 4

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  5. 5

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  6. 6 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  7. 7

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  8. 8

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  9. 9

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37Âº en Santander y 41Âº en Torrelavega
  10. 10 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pérdida y trauma

Pérdida y trauma