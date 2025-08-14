Pérdida y trauma

En la oquedad, en el silencio, en el susurro esta historia tiene su cobijo de género, su atractivo, su imán para crecer, si se afronta ... con talento, entre lo psicológico, lo intrigante y, por supuesto, impregnada de todo ese terror que desprende lo inasible. Sin nombre, sin asideros, sin nada tangible, el trayecto puede ser cautivador en lo formal tanto como sugerente y turbador en lo extraño.

Valoración Datos Año 2025

País España

Dirección Pau Freixas, Pol Cortecans

Guion Cortecans, Freixas, Jaume Balagueró, Ivan Mercadé, Manuel Gancedo

Reparto Miren Ibarguren, Rodrigo de la Serna, Milena Smit, Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez

Género Thriller /Terror

En apariencia es una ficción sobre desapariciones, con el mundo infantil vertebrando escenarios, lo que la hace más inquietante y desasosegante, y con insinuaciones que no prefijadas del todo propician dar alas a la imaginación. El apellido sobrenatural añade acicate a la puesta en escena aunque en este caso resulte demasiado generoso. Pau Freixas y Pol Cortecan, creadores, suman mucha experiencia sobre todo en las historias seriadas y ello se traduce en que 'Los sin nombre' tenga solidez, un buen diseño de producción y una factura que engancha al huir de los tópicos, respetar al espectador y eludir los golpes de efecto, Contribuye a ello el hecho de tratarse de una miniserie que pide ser abducida sin interrupciones ni sorbos.

Ha pasado ya un cuarto de siglo desde la ópera prima de Jaume Balagueró basada en la novela 'The Nameless' de Ramsey Campbell. Ahora retomada en este formato el metraje es muy válido para ahondar en algunos perfiles y situaciones y construye un campo minado donde confluyen lo turno, lo malsano, lo enfermizo, en una ida y vuelta de tiempos y espacios que arrastran al espectador. Quizá el exceso en recrearse, que perjudica su ritmo a medida que uno se adentra en la historia, es el precio de intentar alejarse de la novela y de mantener una cierta distancia (más no podría) con la película. El reparto siembra más personalidad a la ficción, con Miren Ibarguren o Milena Smit entendiendo muy bien los factores inquietantes. Pero lo que de verdad sostiene la atmósfera es una galería de secundarios con Susi Sánchez y Ana Torrent a la cabeza. Hay un equilibrio seductor en enmarcar el relato entre lo más terrenal, ese policíaco más o menos subliminal o encubierto y la puerta abierta a otras dimensiones. Esos flashback en el arranque de cada episodio y el cierre en tensión álgida flanquean lo desconocido entre la pérdida y el trauma. Y a eso cuesta nombrarlo.