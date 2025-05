Sí, muy perdidas

La cosa es como si hubiesen encajado un wéstern en un álbum de estampas de la saga Mad Max, a la vez que un intento ... de resurrección de 'Resident Evil' y sus secuelas. Ni siquiera amparándose en cierto aroma de serie B del fantástico, que tantas alegrías dio en su día, puede salvarse este pastiche mal contado, confuso, que quiere vencer más por acumulación que por imaginación.

Valoración Datos Año 2025

País Alemania

Dirección Paul W.S. Anderson

Guion Constantin Werner, Anderson

Reparto Milla Jovovich, Dave Bautista, Arly Jover, Amara Okereke

Género Acción / fantástico

Una vez más asistimos a la construcción del retrato de un apocalipsis, mientras paradójicamente la realidad va por delante con sus iluminados dirigentes empeñados en imponer la destrucción. Pero tampoco hace falta ponerse trascendente. 'Tierras perdidas' se diluye narrativamente casi con tanta facilidad como se demoró el proyecto en estrenarse. Cerca de dos años desde que Paul W.S. Anderson y Milla Jovovich se adentraran en su primera adaptación de George R. R. Martin, creador de 'Juego de tronos'. Pero ni frescura ni músculo narrativo ni malabares con sorpresa. Entre 'Conan' y un videoclip distópico, la historia es una ilustración descafeinada con mucha copia dentro y donde solo brilla Arly Jover.

En el cajón de sastre (y desastre) cabe de todo: una bruja, licántropos, demonios mil y mucha tangana supuestamente fantástica, sin atractivo por manida y usada. Pero aún es peor envolverlo todo de una gravedad como si fuese una tragedia de Shakespeare, cuando el cineasta de 'Alien vs. Predator' no logra dotar de un mínimo de sentido de la aventura y sin esa energía empática que poseen las grandes incursiones de antihéroes y exploradores de la extrañeza. Hay guiños al cómic, a cierta novela gráfica y a una miscelánea de estéticas de clanes todo a cien. Se solapan las situaciones, no hay vocación de fábula con personalidad y fracasa como cuento de hadas oscuro. Jovovich se desangra en el esfuerzo y la experiencia es un grado, pero su personaje es anodino, casi caricaturesco y la colisión y el conflicto es frío y todo va asomando deslavazado y torpe. Tampoco la escritura visual ayuda. El filme es una nevera digital sin tensión ni complicidades emocionales. Una cosa es alimentar las incógnitas y otra navegar en el desconcierto. Sin química, en un conglomerado entre la ofuscación y el desorden, no encuentra nunca una tabla de salvación en la espectacularidad, presa de una insistente reiteración de efectos y hechos. Insustancial e insulsa, nada invita a aferrarse a su laberinto apocalíptico. Entre el feísmo y el deslumbramiento por apagón.