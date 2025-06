Personajes con mucho autor

Entre el absurdo y la provocación, el cine vuelve a mostrar su facilidad para zarandear la ficción, generar espejos solapados y rotos, coreografiar los fragmentos ... y, cuando hay talento –como es el caso– elevarse hacia lugares inesperados. En 'El segundo acto' cabe casi todo lo dicho y más. Un rizo de actores con gracia y un cineasta con las ideas claras aunque parezca lo contrario. Un ejemplo de cómo un delirio puede ser tan transparente como lúcido. Y, sobre todo, un conjunto de personajes que en lugar de ir en busca de autor, todos se creen con derecho a la autoría.

Valoración Datos Año 2024

País Francia

Dirección y guion Quentin Dupieux

Reparto Léa Seydoux, Vincent Lindon, Louis Garrel, Raphaël Quenard

Género Comedia

Comedia muy francesa con muchas fugas y alguna broma. Quentin Dupieux, por seguir el toque francés, tan inclasificable y epatante como para firmar películas como 'Mandíbulas' y 'Fumar provoca tos', se marca aquí un tour de force personal en el que a su dirección, guion y fotografía hay que sumar una atmósfera de reflexión metacinemográfica. Una comedia que exprime el concepto de ficción hasta parecer un documento con restos de muchas ficciones.

Todo es paródicamente serio, reflexivo pero juguetón y con ese aire irreal suyo donde suenan los giros y las representaciones que convierten la comicidad en una loca y azarosa historia de identidades. Por ejemplo, 'El segundo acto' alude al nombre del restaurante de carretera donde se rueda una secuencia con cuatro personajes y figurantes. El talento se refleja en inventiva y esta en ingenio y hasta podría decirse que el filme simula un esqueje de una película de Godard. El espectador nada a contracorriente entre dos aguas: el filme que ve y el que rueda el cineasta de modo que ambas ficciones se diluyen en un contexto algo perverso. Lo mejor es dejarse llevar entre lo divertido, la extrañeza, el aparente disparate y la precisión del cineasta de 'La chaqueta de piel de ciervo'. Entre ambos pliegues cinematográficos cabe una comedia romántica a la que no sabemos si prestar atención o no. Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenaud, y Louis Garrel, en cualquier caso, se encargan de no dejar solo al espectador. La Inteligencia Artificial aparece de fondo para sumar más confusión. El humor ladino del cineasta atraviesa esta juerga con muchos poso dentro en torno al diálogo a cuatro bandas de realidad y ficción, verdad y mentira. Un emplatado con mucha salsa irónica sobre los actores y sus personajes pero también sobre sus identidades. El guion de 'El segundo acto' y el de la película que se rueda en su interior crean un laberinto sobre la creación y eso que llamamos realidad. Un atractivo caos que, al cabo, resulta un gesto de amor al cine.