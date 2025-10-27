El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Fotograma de 'La novia cadáver'.
Crítica de cine: 'La novia cadáver'

Planazo gótico

Todo rezuma una dulzura fantasmagórica, una seducción obsesiva de espectro y ensoñación. Elfman pone la partitura y entonces resulta fácil bailar el esqueleto

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:54

Una reciente y genial (como casi todas) viñeta de Riki Blanco rezaba: «Casarse es como empadronarse en el otro». La frase, con la muerte de ... por medio, podría presidir de manera irónica esta pieza de orfebrería visual e imaginativa que es 'La novia cadáver'. Al cobijo comercial de Halloween (no le hace falta) y en su veinte aniversario, la fantasía macabra 'burtoniana' regresa estos días a las salas –sí, a las salas– para abrir ojos y postularse como el mejor planazo gótico de fin de mes.

