Proa vital y poética

Es una de las proas poéticas de la historia del cine. Y uno de sus grandes mascarones icónicos. Mantiene esa aureola entre el malditismo, la ... extrañeza y una capacidad de seducción casi fantasmal. Mucho antes de que DiCaprio y Winslet, Jack y Rose, se abrazaran en la proa del Titanic, Jean Dasté y Dita Parlo, Jean y Juliette, ya habían hecho lo propio a bordo de la barcaza l'Atalante.

Valoración Datos Año 1934

País Francia

Dirección Jean Vigo

Guion Jean Vigo, Albert Riera, Jean Guinée

Reparto Jean Dasté, Dita Parlo, Michel Simon, Gilles Margaritis

Género Drama

Como todo gran poema, como su autor, Jean Vigo, que falleció poco después de finalizar el rodaje, a los 29 años, sin ver su obra, desprende una atmósfera inacabada, de travesía abierta, de viaje creativo tan rupturista como absolutamente personal. Es inevitable hablar de etiquetas, el de su adscripción al realismo poético, pero también su personalidad visual como revela la ambientación, escenarios y la forma de iluminar y narrar su único largometraje. Antes de que el genio incipiente de este Rimbaud cinematográfico quedara truncado, en el camino asomaron dos documentales, 'A propósito de Niza' el más destacado, y un mediometraje de referencia, 'Cero en conducta'. Jean Vigo, a contracorriente, colisiona con normas y convenciones y se recrea en los contrastes entre lo que representa belleza y lo cotidiano.

De 'L'Atalante' puede subrayarse sin artificios que es uno de los filmes de la historia que poseen aura, que desprende una enigmática luz interior. De ello tiene la culpa su hermosa fotografía, de Boris Kaufman y Louis Berger, pero sobre todo el empeño de Vigo por cuidar cada fotograma con un encuadre y una mirada diferentes. Hay sensualidad y potencia visual, atrevimiento y gozoso estilo sofisticado pero sin afectación. Y teniendo en cuenta la época una mezcla de efectismo bien entendido, de originalidad en las soluciones narrativas y una facilidad para reflejar lo que llamamos ilusión como algo onírico y representación del sueño. La danza de amor onírica, el disco que se hace sonar con la yema de un dedo, la representación bajo el agua... 'L'Atalante' es viaje, el de esa gabarra fluvial, pero también iniciación vital y emocional de una pareja de recién casados cuyo amor fluye y colisiona entre lo idealizado y la realidad cruda de las penurias. El sueño, el tedio y la desilusión son uno solo sobre ese bote que surca el Sena, metáfora del discurrir de la vida donde los personajes son tan reales, incluyendo la denuncia social y el ataque a lo burgués, como espectros. Una de esas obras-estado, un fragmento emocional, de engranaje hipnótico pero no menos humano.