Seis cortometrajes sobre Gunvor Nelson en el monográfico del Doctor Madrazo El centro cultural de Santander reanuda este martes el ciclo de mujeres cineastas 'Las mujeres toman la cámara. Miradas desconocidas' EP Martes, 30 octubre 2018, 09:29

El centro cultural Doctor Madrazo de Santander reanuda este martes el ciclo de mujeres cineastas 'Las mujeres toman la cámara. Miradas desconocidas' con la proyección de seis cortometrajes de la cineasta Gunvor Nelson, presentados y comentados por Miguel Fernández Labayen. El acto comenzará a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Las seis películas que se proyectarán son: 'My Name is Oona' (1969); 'Moons Pool' (1973); 'Frame Line' (1983); 'Light Years' (1987); 'Field Study #2' (1988); y 'Natural Features' (1990).

Gunvor Nelson (Estocolmo, Suecia, 1931), con formación de pintora, concibe la película como medio plástico, desde la fascinación por los pigmentos y los juegos de luces y sombras en la superficie plana de sus imágenes sensoriales, ambiguas y poéticas.

Nelson suele manipular el material mediante sobreimpresiones, collages, pinturas y dibujos de una manera subjetiva, a veces abiertamente emocional y expresiva, a veces contemplativa y serena. Los efectos del lenguaje y del sonido sobre la imagen móvil realzan la estética de ensueño de sus películas.

Títulos como 'My Name Is Oona' o 'Natural Features' han convertido a Nelson en una de las cineastas de vanguardia más respetadas. Ha sido objeto de numerosas retrospectivas en espacios como la San Francisco Cinematheque, el Pacfic Film Archive (Berkeley), el MoMA (Nueva York), Arsenal (Berlín), o el Festival de Cine de Oberhausen. El Swedish Arts Grants Committee le concede en 2006 su Gran Premio y en 2008 le otorga una beca vitalicia.

Miguel Fernández, especialista en la obra de Gunvor Nelson, es profesor visitante lector del Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de Madrid, y miembro del grupo de investigación Televisión-Cine: Memoria, Representación e Industria (TECMERIN).

Ha comisariado programas de cine y vídeo para el Instituto Cervantes, el Festival de Cine Europeo de Sevilla o La Casa Encendida y fue miembro del comité de selección del Festival Internacional de Cine Documental Punto de Vista de Pamplona, de 2010 a 2013.