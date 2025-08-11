El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un sensacional Forest Whitaker encarna a Parker en 'Bird'.
Crítica de cine: 'Bird'

Cuando el sonido es luz

Bonifaz. Filmoteca. Esta semana. ·

Eastwood, en la primera película en la que no aparece como actor, fundió pasión y veneración para expresar su declaración de amor al jazz a través de Charlie Parker

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:32

La tentación del biopic siempre está presente. Máxime cuando hablamos de una figura inmensa en la música del jazz, con una vida tan intensa como ... fugaz. Pero lo de Clint Eastwood sobre Charlie Parker se escapa del itinerario biográfico para convertirse en la plasmación de una conexión emocional, de un fogonazo fundacional. El cineasta músico, que también lo es, descubrió in situ, durante un concierto, con 16 años, la presencia y el sonido de Bird. Antes o después estaba marcado que el director de 'Sin perdón' iba a acometer un acercamiento al hombre y al saxofonista que supuso una revelación en su vida. El resultado es esta película que hace casi cuatro décadas trazó un transparente cordón umbilical de jazz y vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

